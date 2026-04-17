Коварный тест ПДД: кто из водителей дает дорогу другому
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля сдает задним ходом, одновременно водитель красной машины выезжает на дорогу и поворачивает направо. Траектории движения авто пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Водитель синего авто движется задним ходом мимо выезда из АЗС. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом запрещено на перекрестках, но выезд с заправки не является перекрестком, это прилегающая территория. Поэтому маневр водителю разрешен.
Красное авто выезжает с АЗС. Согласно пункту 10.2 ПДД, водитель, выезжающий на дорогу с прилегающей территории, должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения.
Правильный ответ №2
Читайте Новини.LIVE!