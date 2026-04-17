Коварный тест ПДД: кто из водителей дает дорогу другому

Схема движения автомобилей на участке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля сдает задним ходом, одновременно водитель красной машины выезжает на дорогу и поворачивает направо. Траектории движения авто пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Водитель синего авто движется задним ходом мимо выезда из АЗС. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом запрещено на перекрестках, но выезд с заправки не является перекрестком, это прилегающая территория. Поэтому маневр водителю разрешен.

Красное авто выезжает с АЗС. Согласно пункту 10.2 ПДД, водитель, выезжающий на дорогу с прилегающей территории, должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения.

Читайте также:

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: