Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Коварный тест ПДД: кто из водителей дает дорогу другому

Коварный тест ПДД: кто из водителей дает дорогу другому

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 20:40
Схема движения автомобилей на участке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля сдает задним ходом, одновременно водитель красной машины выезжает на дорогу и поворачивает направо. Траектории движения авто пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто кого пропускає

Водитель синего авто движется задним ходом мимо выезда из АЗС. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом запрещено на перекрестках, но выезд с заправки не является перекрестком, это прилегающая территория. Поэтому маневр водителю разрешен.

Красное авто выезжает с АЗС. Согласно пункту 10.2 ПДД, водитель, выезжающий на дорогу с прилегающей территории, должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения.

Правильный ответ №2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации