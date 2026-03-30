Коварный тест ПДД: разрешен ли водителю грузовика разворот

Траектории движения грузовика и легковушки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На трассе с двумя полосами движения в каждом направлении габаритный грузовик пытается выполнить разворот с правой полосы. Прерывистая разметка 1.11 со стороны машины сделать это позволяет. В то же время по левой полосе прямо движется розовый автомобиль. Разрешен ли водителю грузового автомобиля разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если габариты грузовика не дают это сделать с левой полосы. Разрешено, если сначала уступить дорогу розовому автомобилю. Варианты 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения. В случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения, следует обратиться за помощью к другим лицам".

Читайте также:

Правильный ответ №4

