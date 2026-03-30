Підступний тест ПДР: чи дозволений водію вантажівки розворот

Траєкторії руху вантажівки та легковика. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На трасі з двома смугами руху у кожному напрямку габаритна вантажівка намагається виконати розворот з правої смуги. Переривчаста розмітка 1.11 збоку машини зробити це дозволяє. Водночас лівою смугою прямо рухається рожевий автомобіль. Чи дозволений водієві вантажного автомобіля розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо габарити вантажівки не дають це зробити з лівої смуги. Дозволено, якщо спочатку дати дорогу рожевому автомобілю. Варіанти 2 та 3. Заборонено.

Розбір задачі

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби, для забезпечення безпеки дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб".

Правильна відповідь №4

