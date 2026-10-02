Тест по ПДД для внимательных: кто кого должен пропускать

Траектории движения четырех автомобилей. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги находятся четыре автомобиля. Синий и зеленый поворачивают налево, красный поворачивает направо, а желтое такси движется прямо. Кто проедет первым и последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный и желтый первые, зеленый последний. Красный первый, желтый последний. Красный первый, зеленый последний. Синий первый, красный последний. Синий первый, желтый последний. Красный и желтый первые, синий последний.

Разбор задачи

На участке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но на рисунке нет перекрестка, ведь зеленый автомобиль выезжает с территории автозаправочной станции, а желтое такси — из двора, о чем свидетельствует знак 5.36 "Конец жилой зоны".

Согласно пункту 10.2 ПДД, водители, выезжающие на дорогу из жилой зоны, АЗС и других прилегающих территорий, обязаны уступить дорогу всем транспортным средствам, уже движущимся по дороге. Поэтому зеленый и желтый автомобили уступают дорогу красному и синему.

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Красный автомобиль поворачивает направо и имеет преимущество перед синим, который поворачивает налево из встречного направления, согласно пункту 10.4 ПДД. Поэтому красный проезжает первым, а синий — вторым.

Далее по тому же правилу разъезжаются желтое такси и зеленая машина: такси едет прямо, а зеленый автомобиль поворачивает налево и уступает ему дорогу.

Таким образом, желтое такси едет третьим, а зеленый автомобиль проезжает последним

Правильный ответ №3

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