Тест по ПДД для внимательных: кто кого должен пропускать

Запутанный тест ПДД: кто проедет первым, а кто последним
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги находятся четыре автомобиля. Синий и зеленый поворачивают налево, красный поворачивает направо, а желтое такси движется прямо. Кто проедет первым и последним в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный и желтый первые, зеленый последний.
- Красный первый, желтый последний.
- Красный первый, зеленый последний.
- Синий первый, красный последний.
- Синий первый, желтый последний.
- Красный и желтый первые, синий последний.
Разбор задачи
На участке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но на рисунке нет перекрестка, ведь зеленый автомобиль выезжает с территории автозаправочной станции, а желтое такси — из двора, о чем свидетельствует знак 5.36 "Конец жилой зоны".
Согласно пункту 10.2 ПДД, водители, выезжающие на дорогу из жилой зоны, АЗС и других прилегающих территорий, обязаны уступить дорогу всем транспортным средствам, уже движущимся по дороге. Поэтому зеленый и желтый автомобили уступают дорогу красному и синему.
Красный автомобиль поворачивает направо и имеет преимущество перед синим, который поворачивает налево из встречного направления, согласно пункту 10.4 ПДД. Поэтому красный проезжает первым, а синий — вторым.
Далее по тому же правилу разъезжаются желтое такси и зеленая машина: такси едет прямо, а зеленый автомобиль поворачивает налево и уступает ему дорогу.
Таким образом, желтое такси едет третьим, а зеленый автомобиль проезжает последним
Правильный ответ №3
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