Тест ПДР для уважних: як розʼїхатися на перехресті

Хто за ким? Фото: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Якою буде правильна черговість проїзду транспортних засобів на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Трамвай, червоний автомобіль, синій. Трамвай, синій автомобіль, червоний. Червоний автомобіль, синій, трамвай. Синій автомобіль, червоний, трамвай.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг три транспортних засоби перебувають на головних дорогах, про що свідчить знак 2.1 "Головна дорога". Трамвай проїжджає прямо, водій синього авто повертає праворуч, а водій червоного — ліворуч.

Першим проїде водій трамвая.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

За ним рушить водій синьої машини, а червоний автомобіль залишить перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: