Тест ПДД для внимательных: как разъехаться на перекрестке

Запутанный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Какой будет правильная очередность проезда транспортных средств на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, синий.
- Трамвай, синий автомобиль, красный.
- Красный автомобиль, синий, трамвай.
- Синий автомобиль, красный, трамвай.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог три транспортных средства находятся на главных дорогах, о чем свидетельствует знак 2.1 "Главная дорога". Трамвай проезжает прямо, водитель синего авто поворачивает направо, а водитель красного — налево.
Первым проедет водитель трамвая.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
За ним двинется водитель синей машины, а красный автомобиль покинет перекресток последним.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№2
