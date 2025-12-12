Тест ПДД для внимательных: как разъехаться на перекрестке

Кто за кем? Фото: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Какой будет правильная очередность проезда транспортных средств на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Трамвай, красный автомобиль, синий. Трамвай, синий автомобиль, красный. Красный автомобиль, синий, трамвай. Синий автомобиль, красный, трамвай.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог три транспортных средства находятся на главных дорогах, о чем свидетельствует знак 2.1 "Главная дорога". Трамвай проезжает прямо, водитель синего авто поворачивает направо, а водитель красного — налево.

Первым проедет водитель трамвая.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

За ним двинется водитель синей машины, а красный автомобиль покинет перекресток последним.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№2

