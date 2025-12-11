Непростой тест ПДД: кто проедет первым на светофоре

Сложный тест ПДД — кто имеет приоритет на светофоре
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель легкового автомобиля.
- Кто первый успеет.
Разбор задачи
На перекрестке грузовик поворачивает направо, а легковой автомобиль выполняет разворот. Оба водителя проезжают на сигнал зеленой стрелки в дополнительной секции светофора при красном основном.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
С других направлений автомобили не движутся, следовательно, водители грузовика и красного автомобиля могут выполнять свои маневры. Но кто-то из них должен проехать первым.
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
Таким образом преимущество имеет водитель грузовика, ведь именно он приближается с правой стороны к красному автомобилю.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!