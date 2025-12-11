Непростой тест ПДД: кто проедет первым на светофоре

Кто первый? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легкового автомобиля. Кто первый успеет.

Разбор задачи

На перекрестке грузовик поворачивает направо, а легковой автомобиль выполняет разворот. Оба водителя проезжают на сигнал зеленой стрелки в дополнительной секции светофора при красном основном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

С других направлений автомобили не движутся, следовательно, водители грузовика и красного автомобиля могут выполнять свои маневры. Но кто-то из них должен проехать первым.

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Таким образом преимущество имеет водитель грузовика, ведь именно он приближается с правой стороны к красному автомобилю.

Правильный ответ

№1

