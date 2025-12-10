Тест ПДД для внимательных водителей: как заехать на заправку

Какая траектория? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача на знание дорожных знаков и общих положений Правил дорожного движения. По какой траектории может заехать на АЗС водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории запрещены. Обе траектории разрешены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля пытается вернуться к повороту на АЗС. Ему предлагается два варианта: развернуться и повернуть налево на заправку (траектория А), или проехать задним ходом, а затем повернуть направо (траектория Б).

Согласно пункту 10.10 ПДД, на перекрестках движение задним ходом запрещается. Но в данном случае перекрестка нет, о чем свидетельствуют дорожные знаки 6.7.5 "Автозаправочные и электрозарядные станции" и 5.34 "Жилая зона", которые показывают въезд на прилегающие территории.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".

Также на участке дороги установлен знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет проезд только в указанном направлении. То есть развернуться в этом месте водитель не может.

Но знак не запрещает поворот направо для заезда на прилегающие территории, а также движение задним ходом.

Правильный ответ

№2

