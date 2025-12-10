Видео
Сложный тест ПДД — как заехать на заправку

Дата публикации 10 декабря 2025 19:45
Тест ПДД для внимательных водителей: как заехать на заправку
Какая траектория? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача на знание дорожных знаков и общих положений Правил дорожного движения. По какой траектории может заехать на АЗС водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории запрещены.
  4. Обе траектории разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна заїхати на АЗС?

Водитель красного автомобиля пытается вернуться к повороту на АЗС. Ему предлагается два варианта: развернуться и повернуть налево на заправку (траектория А), или проехать задним ходом, а затем повернуть направо (траектория Б).

Согласно пункту 10.10 ПДД, на перекрестках движение задним ходом запрещается. Но в данном случае перекрестка нет, о чем свидетельствуют дорожные знаки 6.7.5 "Автозаправочные и электрозарядные станции" и 5.34 "Жилая зона", которые показывают въезд на прилегающие территории.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.д. или выезда из них".

Также на участке дороги установлен знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет проезд только в указанном направлении. То есть развернуться в этом месте водитель не может.

Но знак не запрещает поворот направо для заезда на прилегающие территории, а также движение задним ходом.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
