Тест ПДР для уважних водіїв: як заїхати на заправку

Яка траєкторія? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень Правил дорожнього руху. За якою траєкторією може заїхати на АЗС водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії заборонені. Обидві траєкторії дозволені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля намагається повернутися до повороту на АЗС. Йому пропонується два варіанти: розвернутися та повернути ліворуч на заправку (траєкторія А), або проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч (траєкторія Б).

Згідно з пунктом 10.10 ПДР, на перехрестях рух заднім ходом забороняється. Але в цьому випадку перехрестя немає, про що свідчать дорожні знаки 6.7.5 "Автозаправні та електрозарядні станції" та 5.34 "Житлова зона", які показують вʼїзд на прилеглі території.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Також на ділянці дороги встановлений знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Тобто розвернутися в цьому місці водій не може.

Але знак не забороняє поворот праворуч для заїзду до прилеглих територій, а також рух заднім ходом.

Правильна відповідь

№2

