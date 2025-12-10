Відео
Головна Авто Складний тест ПДР — як заїхати на заправку

Складний тест ПДР — як заїхати на заправку

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 19:45
Тест ПДР для уважних водіїв: як заїхати на заправку
Яка траєкторія? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень Правил дорожнього руху. За якою траєкторією може заїхати на АЗС водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії заборонені.
  4. Обидві траєкторії дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна заїхати на АЗС?

Водій червоного автомобіля намагається повернутися до повороту на АЗС. Йому пропонується два варіанти: розвернутися та повернути ліворуч на заправку (траєкторія А), або проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч (траєкторія Б).

Згідно з пунктом 10.10 ПДР, на перехрестях рух заднім ходом забороняється. Але в цьому випадку перехрестя немає, про що свідчать дорожні знаки 6.7.5 "Автозаправні та електрозарядні станції" та 5.34 "Житлова зона", які показують вʼїзд на прилеглі території.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Також на ділянці дороги встановлений знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Тобто розвернутися в цьому місці водій не може.

Але знак не забороняє поворот праворуч для заїзду до прилеглих територій, а також рух заднім ходом.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
