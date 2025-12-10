Видео
Главная Авто Тест ПДД на реверсивной полосе — кто нарушает правила

Тест ПДД на реверсивной полосе — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 07:35
Тест ПДД: кто нарушает правила на реверсивной полосе
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водитель белого автомобиля поворачивает на перекрестке налево, при этом водитель красной машины намерен его опередить.

На дороге видна двойная прерывистая разметка 1.9, которую наносят на реверсивную полосу (статья 8.7.4 ПДД), — там, где направление движения может меняться, и контролируется реверсивными светофорами (зеленая стрелка вниз — движение разрешено, красный крест — запрещено).

Сигнал светофора (зеленая стрелочка) позволяет обоим водителям двигаться по реверсивной полосе. Следовательно, водитель красного автомобиля выполняет опережение, а не обгон, ведь не заезжает на встречную полосу движения, поэтому правил не нарушает, поскольку опережение на перекрестке не запрещено в отличие от обгона.

Так как движение по реверсивной полосе разрешено, водитель белой машины должен выполнять поворот налево с левой (реверсивной) полосы, но этого не делает.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
