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Тест ПДД с регулировщиком и авто — кому разрешено движение

4 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД с регулировщиком — какому из четырех авто разрешено движение
Кто поедет? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водители желтого и синего автомобилей.
  2. Водители желтого и зеленого автомобилей.
  3. Водители зеленого и красного автомобилей.
  4. Водитель желтого автомобиля.
  5. Водитель красного автомобиля.
  6. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кому з водіїв дозволений рух?

На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с руками вытянутыми в стороны.

Чтобы узнать, кто имеет право ехать, читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Итак, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещается движение в любом направлении, а водителю красного — повернуть налево.

Только водителю синего автомобиля можно беспрепятственно ехать прямо.

Правильный ответ №6

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