Тест ПДД с регулировщиком — какому из четырех авто разрешено движение

Тест ПДД с регулировщиком и авто — кому разрешено движение
Задача по теме регулирования движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водители желтого и зеленого автомобилей.
- Водители зеленого и красного автомобилей.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с руками вытянутыми в стороны.
Чтобы узнать, кто имеет право ехать, читаем пункт 8.8 ПДД:
"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Итак, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещается движение в любом направлении, а водителю красного — повернуть налево.
Только водителю синего автомобиля можно беспрепятственно ехать прямо.
Правильный ответ №6
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