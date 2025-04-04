Тест ПДР з регулювальником — якому з чотирьох авто дозволено рух

Хто поїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми регулювання руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії жовтого та синього автомобілів. Водії жовтого та зеленого автомобілів. Водії зеленого та червоного автомобілів. Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий та червоний — ліворуч, а синій проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони.

Щоб узнати, хто має право їхати, читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Отже, водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку, а водію червоного — повернути ліворуч.

Лише водієві синього автомобіля можна без перешкод їхати прямо.

Правильна відповідь №6

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