Тест ПДР з регулювальником — якому з чотирьох авто дозволено рух

Тест ПДР з регулювальником та чотирма авто — кому дозволено рух
Задача з теми регулювання руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водії жовтого та синього автомобілів.
- Водії жовтого та зеленого автомобілів.
- Водії зеленого та червоного автомобілів.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий та червоний — ліворуч, а синій проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони.
Щоб узнати, хто має право їхати, читаємо пункт 8.8 ПДР:
"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Отже, водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку, а водію червоного — повернути ліворуч.
Лише водієві синього автомобіля можна без перешкод їхати прямо.
Правильна відповідь №6
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