Тест ПДР: хто порушує правила на реверсивній смузі

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху і зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля повертає на перехресті ліворуч, водночас водій червоної машини має намір його випередити.

На дорозі видно подвійну переривчасту розмітку 1.9, яку наносять на реверсивну смугу (стаття 8.7.4 ПДР), — там, де напрямок руху може змінюватися, та контролюється реверсивними світлофорами (зелена стрілка донизу — рух дозволено, червоний хрест — заборонено).

Сигнал світлофору (зелена стрілочка) дозволяє обом водіям рухатися реверсивною смугою. Отже, водій червоного автомобіля виконує випередження, а не обгін, адже не заїжджає на зустрічну смугу руху, тому правил не порушує, позаяк випередження на перехресті не заборонене на відміну від обгону.

Через те що рух реверсивною смугою дозволений, водій білої машини має виконувати поворот ліворуч з лівої (реверсивної) смуги, але цього не робить.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Правильна відповідь

№1

