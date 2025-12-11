Непростий тест ПДР: хто проїде першим на світлофорі

Складний тест ПДР — хто має пріоритет на світлофорі
Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. Хто з водіїв має проїхати першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водій легкового автомобіля.
- Хто перший встигне.
Розбір задачі
На перехресті вантажівка повертає праворуч, а легковий автомобіль виконує розворот. Обидва водії проїжджають на сигнал зеленої стрілки у додаткової секції світлофора при червоному основному.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
З інших напрямків автомобілі не рухаються, отже водії вантажівки та червоного автомобіля можуть виконувати свої маневри. Але хтось з них має проїхати першим.
Читаємо пункт 10.11 ПДР:
"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".
Таким чином перевагу має водій вантажівки, адже саме він наближається з правого боку до червоного автомобіля.
Правильна відповідь
№1
