Непростий тест ПДР: хто проїде першим на світлофорі

Хто перший? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. Хто з водіїв має проїхати першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легкового автомобіля. Хто перший встигне.

Розбір задачі

На перехресті вантажівка повертає праворуч, а легковий автомобіль виконує розворот. Обидва водії проїжджають на сигнал зеленої стрілки у додаткової секції світлофора при червоному основному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

З інших напрямків автомобілі не рухаються, отже водії вантажівки та червоного автомобіля можуть виконувати свої маневри. Але хтось з них має проїхати першим.

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Таким чином перевагу має водій вантажівки, адже саме він наближається з правого боку до червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№1

