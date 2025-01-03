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Заплутана задача з ПДР — хто кого має пропустити

3 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Цей тест з ПДР провалили 60% — хто кого має пропустити
Вкажіть порядок роз'їзду. Малюнок: "Школа авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким буде порядок руху автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Тест запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, червоний, зелений.
  2. Зелений автомобіль, синій, червоний.
  3. Синій автомобіль, зелений, знову синій, червоний.
  4. Червоний автомобіль, зелений, синій.

Розбір задачі

Тест з ПДР: який прорядок розʼїзду автомобілів?

На перехресті водії червоного і зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч, а водій синього — розвернутися.

Водій червоного автомобіля знаходиться на другорядній дорозі про що свідчать знак 2.1 "Дати дорогу" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". Водії синього та зеленого автомобілів обидва перебувають на головній (знак 2.3 "Головна дорога").

Дорожні знаки на перехресті.

Це означає, що червоний автомобіль перетне перехрестя останнім.

А водії синьої та зеленої машин роз’їдуться за допомогою пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Спочатку на перехрестя виїде синє авто. Але під час завершення розвороту у нього виникає перешкода праворуч, тому він зобов'язаний поступатися дорогою водію зеленого автомобіля. І лише після цього водій синього автомобіля завершить розворот.

Правильна відповідь №3

Хтось помітив, яке правило порушує водій червоного автомобіля?

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про проїзд перехресть:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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