Этот тест по ПДД провалили 60% — кто кого должен пропустить

Запутанная задача по ПДД — кто кого должен пропустить
Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет порядок движения автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Тест предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, красный, зеленый.
- Зеленый автомобиль, синий, красный.
- Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный.
- Красный автомобиль, зеленый, синий.
Разбор задачи
На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — развернуться.
Водитель красного автомобиля находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствуют знак 2.1 "Уступить дорогу" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Водители синего и зеленого автомобилей оба находятся на главной (знак 2.3 "Главная дорога").
Это означает, что красный автомобиль пересечет перекресток последним.
А водители синей и зеленой машин разъедутся с помощью пункта 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Сначала на перекресток выедет синий автомобиль. Но при завершении разворота у него возникает помеха справа, поэтому он обязан уступать дорогу водителю зеленого автомобиля. И только после этого водитель синего автомобиля завершит разворот.
Правильный ответ №3
Кто заметил, какое правило нарушает водитель красного автомобиля?
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о проезде перекрестков:
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