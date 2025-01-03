Этот тест по ПДД провалили 60% — кто кого должен пропустить

Укажите порядок разъезда. Рисунок: "Школа авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет порядок движения автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Тест предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, красный, зеленый. Зеленый автомобиль, синий, красный. Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный. Красный автомобиль, зеленый, синий.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — развернуться.

Водитель красного автомобиля находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствуют знак 2.1 "Уступить дорогу" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Водители синего и зеленого автомобилей оба находятся на главной (знак 2.3 "Главная дорога").

Это означает, что красный автомобиль пересечет перекресток последним.

А водители синей и зеленой машин разъедутся с помощью пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Сначала на перекресток выедет синий автомобиль. Но при завершении разворота у него возникает помеха справа, поэтому он обязан уступать дорогу водителю зеленого автомобиля. И только после этого водитель синего автомобиля завершит разворот.

Правильный ответ №3

Кто заметил, какое правило нарушает водитель красного автомобиля?

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