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Заощадити 20 тис. доларів — які авто продають в Україні зі знижками у 2024 році

11 січня 2024 16:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Знижки на авто: що можна купити з суттєвим дисконтом в Україні у січні 2024 року
Дорогий Infiniti QX80 продають в Україні з найсуттєвішою знижкою. Фото: infiniti.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні сезонність впливає на авторинок не істотно, позаяк транспортними засобами люди користуються впродовж всього року. При цьому автодилери, надаючи зимові знижки, намагаються позбутися нерозпроданих у грудні 2023-го запасів, щоб навесні виходити на ринок вже з новою технікою.

Про це написав AUTO.RIA.

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ТОП-14 пропозицій українських автосалонів із найсуттєвішими дисконтами у січні 2024 року

  1. Infiniti QX80: ціна зі знижкою 2 632 700 грн, найбільший дисконт 25% (-854 800 грн).
  2. MG HS: 832 509 грн, 16% (-164 000 грн).
  3. Opel Grandland: 1 120 000 грн, 13% (-111 400 грн).
  4. Volkswagen Arteon: 1 996 500 грн, 9% (-197 700 грн).
  5. Ford Kuga: 1 795 000 грн, 9% (-172 000 грн).
  6. BMW X5 M: 7 116 873 грн, 9% (-702 900 грн).
  7. Volkswagen ID.4 Crozz: 1 116 662 грн, 8% (-99 700 грн).
  8. Chery Tiggo 4 Pro: 674 620 грн, 7% (-51 200 грн).
  9. Audi A6: 2 210 000 грн, 7% (-163 600 грн).
  10. Hyundai Palisade: 2 452 700 грн, 7% (-174 300 грн).
  11. Volkswagen T-Roc: 1 370 260 грн, 7% (-97 100 грн).
  12. Volkswagen Golf: 1 352 100 грн, 7% (-95 800 грн).
  13. Nissan Qashqai: 1 022 580 грн, 6% (-69 500 грн).
  14. Peugeot 300: 1 978 740 грн, 86% (-123 700 грн).

Раніше ми писали, які нові економічні авто за ціною до 30 тис. доларів можна купити в Україні. Також повідомляли, що в Європі подешевшає популярна в Україні лінійка електромобілів Volkswagen ID.

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