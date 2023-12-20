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Нові економічні авто за ціною до 30 тис. доларів — що купити в Україні

20 грудня 2023 19:48
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Економічні авто в Україні: що можна купити за ціною зо 30 тис. доларів
Електромобіль не єдина економічна альтернатива для тих, хто їздить часто та на далекі відстані. Фото: caradisiac.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З бюджетом 30 тис. доларів (1 115 000 грн) дехто вибере новий електромобіль, але в зимовий період витрата енергії зростає й на швидкісних станціях чек на зарядку електрокара наближатиметься до розмірів заправки авто з ГБО. Які автомобілі, що споживають в змішаному циклі до 5 л палива на 100 км пробігу, можна купити в Україні.

Про це написав AUTO-Consulting.

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Авто А-класу

  • Fiat 500 Dolcevita: 4,9 л/100 км — 599 000 грн.
  • Hyundai i10: 4,2 л/100 км — 567 000 грн.

Авто В-класу

  • Toyota Yaris Hybrid: 3,1 л/100 км — 897 760 грн.
  • Citroen C3: 4,7 л/100 км — 585 600 грн.
  • Skoda Fabia: 4,7 л/100 км — 624 552 грн.
  • Suzuki Ignis: 4,1 л/100 км — 636 000 грн.

Авто С-класу

  • Citroen C4: 3,8 л/100 км — 971 000 грн.
  • Peugeot 308: 4,4 л/100 км — 1 064 497 грн.
  • Seat Leon: 4,7 л /100 км — 1 004 795 грн.

Сімейні авто

  • Opel Combo Life та Citroen Berlingo на єдиній платформі концерну Stellantis: 4,2 л/100 км — 850 100 грн та 814 700 грн відповідно.

Кросовери

  • Citroen C4 X: 4,8 л/100 км — 971 700 грн.
  • Peugeot 2008: 4 л/100 км — 962 000 грн.
  • Opel Grandland: 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн.
  • Toyota Yaris Cross Hybrid: 3,8 л/100 км — 1 003 464 грн.

Раніше ми писали про ТОП-5 потужних авто з низькими витратами пального. Також повідомляли, які нові авто можна купити зі знижками перед Новим роком в Україні.

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