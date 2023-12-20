Економічні авто в Україні: що можна купити за ціною зо 30 тис. доларів

Електромобіль не єдина економічна альтернатива для тих, хто їздить часто та на далекі відстані. Фото: caradisiac.com

З бюджетом 30 тис. доларів (1 115 000 грн) дехто вибере новий електромобіль, але в зимовий період витрата енергії зростає й на швидкісних станціях чек на зарядку електрокара наближатиметься до розмірів заправки авто з ГБО. Які автомобілі, що споживають в змішаному циклі до 5 л палива на 100 км пробігу, можна купити в Україні.

Про це написав AUTO-Consulting.

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Авто А-класу

Fiat 500 Dolcevita: 4,9 л/100 км — 599 000 грн.

4,9 л/100 км — Hyundai i10: 4,2 л/100 км — 567 000 грн.

Авто В-класу

Toyota Yaris Hybrid: 3,1 л/100 км — 897 760 грн.

3,1 л/100 км — Citroen C3: 4,7 л/100 км — 585 600 грн.

4,7 л/100 км — Skoda Fabia: 4,7 л/100 км — 624 552 грн.

4,7 л/100 км — Suzuki Ignis: 4,1 л/100 км — 636 000 грн.

Авто С-класу

Citroen C4: 3,8 л/100 км — 971 000 грн.

3,8 л/100 км — Peugeot 308: 4,4 л/100 км — 1 064 497 грн.

4,4 л/100 км — Seat Leon: 4,7 л /100 км — 1 004 795 грн.

Сімейні авто

Opel Combo Life та Citroen Berlingo на єдиній платформі концерну Stellantis: 4,2 л/100 км — 850 100 грн та 814 700 грн відповідно.

Кросовери

Citroen C4 X: 4,8 л/100 км — 971 700 грн.

4,8 л/100 км — Peugeot 2008: 4 л/100 км — 962 000 грн.

4 л/100 км — Opel Grandland: 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн.

4,2 л/100 км — Toyota Yaris Cross Hybrid: 3,8 л/100 км — 1 003 464 грн.

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