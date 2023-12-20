Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новые экономичные авто по цене до 30 тыс. долларов — что купить в Украине arrow

Новые экономичные авто по цене до 30 тыс. долларов — что купить в Украине

20 декабря 2023 19:48
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Экономичные авто в Украине: что можно купить по цене до 30 тыс. долларов
Электромобиль не единственная экономичная альтернатива для тех, кто ездит часто и на дальние расстояния. Фото: caradisiac.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С бюджетом 30 тыс. долларов (1 115 000 грн) кто-то выберет новый электромобиль, но в зимний период расход энергии растет и на скоростных станциях чек на зарядку электрокара будет приближаться к размерам заправки авто с ГБО. Какие автомобили, потребляющие в смешанном цикле до 5 л топлива на 100 км пробега, можно купить в Украине.

Об этом написал AUTO-Consulting.

Читайте также:

Авто А-класса

  • Fiat 500 Dolcevita: 4,9 л/100 км — 599 000 грн.
  • Hyundai i10: 4,2 л/100 км — 567 000 грн.

Авто В-класса

  • Toyota Yaris Hybrid: 3,1 л/100 км — 897 760 грн.
  • Citroen C3: 4,7 л/100 км — 585 600 грн.
  • Skoda Fabia: 4,7 л/100 км — 624 552 грн.
  • Suzuki Ignis: 4,1 л/100 км — 636 000 грн.

Авто С-класса

  • Citroen C4: 3,8 л/100 км — 971 000 грн.
  • Peugeot 308: 4,4 л/100 км — 1 064 497 грн.
  • Seat Leon: 4,7 л /100 км — 1 004 795 грн.

Семейные авто

  • Opel Combo Life и Citroen Berlingo на единой платформе концерна Stellantis: 4,2 л/100 км — 850 100 грн и 814 700 грн соответственно.

Кроссоверы

  • Citroen C4 X: 4,8 л/100 км — 971 700 грн.
  • Peugeot 2008: 4 л/100 км — 962 000 грн.
  • Opel Grandland: 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн.
  • Toyota Yaris Cross Hybrid: 3,8 л/100 км — 1 003 464 грн.

Ранее мы писали о ТОП-5 мощных авто с низкими расходами горючего. Также сообщалось, какие новые автомобили можно купить со скидками перед Новым годом в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме