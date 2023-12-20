Экономичные авто в Украине: что можно купить по цене до 30 тыс. долларов

Электромобиль не единственная экономичная альтернатива для тех, кто ездит часто и на дальние расстояния. Фото: caradisiac.com

С бюджетом 30 тыс. долларов (1 115 000 грн) кто-то выберет новый электромобиль, но в зимний период расход энергии растет и на скоростных станциях чек на зарядку электрокара будет приближаться к размерам заправки авто с ГБО. Какие автомобили, потребляющие в смешанном цикле до 5 л топлива на 100 км пробега, можно купить в Украине.

Об этом написал AUTO-Consulting.

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Авто А-класса

Fiat 500 Dolcevita: 4,9 л/100 км — 599 000 грн.

4,9 л/100 км — Hyundai i10: 4,2 л/100 км — 567 000 грн.

Авто В-класса

Toyota Yaris Hybrid: 3,1 л/100 км — 897 760 грн.

3,1 л/100 км — Citroen C3: 4,7 л/100 км — 585 600 грн.

4,7 л/100 км — Skoda Fabia: 4,7 л/100 км — 624 552 грн.

4,7 л/100 км — Suzuki Ignis: 4,1 л/100 км — 636 000 грн.

Авто С-класса

Citroen C4: 3,8 л/100 км — 971 000 грн.

3,8 л/100 км — Peugeot 308: 4,4 л/100 км — 1 064 497 грн.

4,4 л/100 км — Seat Leon: 4,7 л /100 км — 1 004 795 грн.

Семейные авто

Opel Combo Life и Citroen Berlingo на единой платформе концерна Stellantis: 4,2 л/100 км — 850 100 грн и 814 700 грн соответственно.

Кроссоверы

Citroen C4 X: 4,8 л/100 км — 971 700 грн.

4,8 л/100 км — Peugeot 2008: 4 л/100 км — 962 000 грн.

4 л/100 км — Opel Grandland: 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн.

4,2 л/100 км — Toyota Yaris Cross Hybrid: 3,8 л/100 км — 1 003 464 грн.

Ранее мы писали о ТОП-5 мощных авто с низкими расходами горючего. Также сообщалось, какие новые автомобили можно купить со скидками перед Новым годом в Украине.