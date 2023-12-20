Экономичные авто в Украине: что можно купить по цене до 30 тыс. долларов

Новые экономичные авто по цене до 30 тыс. долларов — что купить в Украине
20 декабря 2023 19:48
Электромобиль не единственная экономичная альтернатива для тех, кто ездит часто и на дальние расстояния. Фото: caradisiac.com
С бюджетом 30 тыс. долларов (1 115 000 грн) кто-то выберет новый электромобиль, но в зимний период расход энергии растет и на скоростных станциях чек на зарядку электрокара будет приближаться к размерам заправки авто с ГБО. Какие автомобили, потребляющие в смешанном цикле до 5 л топлива на 100 км пробега, можно купить в Украине.
Об этом написал AUTO-Consulting.
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Авто А-класса
- Fiat 500 Dolcevita: 4,9 л/100 км — 599 000 грн.
- Hyundai i10: 4,2 л/100 км — 567 000 грн.
Авто В-класса
- Toyota Yaris Hybrid: 3,1 л/100 км — 897 760 грн.
- Citroen C3: 4,7 л/100 км — 585 600 грн.
- Skoda Fabia: 4,7 л/100 км — 624 552 грн.
- Suzuki Ignis: 4,1 л/100 км — 636 000 грн.
Авто С-класса
- Citroen C4: 3,8 л/100 км — 971 000 грн.
- Peugeot 308: 4,4 л/100 км — 1 064 497 грн.
- Seat Leon: 4,7 л /100 км — 1 004 795 грн.
Семейные авто
- Opel Combo Life и Citroen Berlingo на единой платформе концерна Stellantis: 4,2 л/100 км — 850 100 грн и 814 700 грн соответственно.
Кроссоверы
- Citroen C4 X: 4,8 л/100 км — 971 700 грн.
- Peugeot 2008: 4 л/100 км — 962 000 грн.
- Opel Grandland: 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн.
- Toyota Yaris Cross Hybrid: 3,8 л/100 км — 1 003 464 грн.
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