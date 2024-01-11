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Сэкономить 20 тыс. долларов — какие авто продают в Украине со скидками в 2024 году

11 января 2024 16:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Скидки на авто: что можно купить с существенным дисконтом в Украине в январе 2024 года
Дорогой Infiniti QX80 продается в Украине с самой существенной скидкой. Фото: infiniti.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине сезонность влияет на авторынок не существенно, поскольку транспортными средствами люди пользуются на протяжении всего года. При этом автодилеры, предоставляя зимние скидки, пытаются избавиться от нераспроданных в декабре 2023-го запасов, чтобы весной выходить на рынок уже с новой техникой.

Об этом написал AUTO.RIA.

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  1. Infiniti QX80: цена со скидкой 2 632 700 грн, самый большой дисконт 25% (-854 800 грн).
  2. MG HS: 832 509 грн, 16% (-164 000 грн).
  3. Opel Grandland: 1 120 000 грн, 13% (-111400 грн).
  4. Volkswagen Arteon: 1 996 500 грн, 9% (-197700 грн).
  5. Ford Kuga: 1 795 000 грн, 9% (-172 000 грн).
  6. BMW X5 M: 7 116 873 грн, 9% (-702 900 грн).
  7. Volkswagen ID.4 Crozz: 1 116 662 грн, 8% (-99 700 грн).
  8. Chery Tiggo 4 Pro: 674 620 грн, 7% (-51 200 грн).
  9. Audi A6: 2 210 000 грн, 7% (-163600 грн).
  10. Hyundai Palisade: 2 452 700 грн, 7% (-174 300 грн).
  11. Volkswagen T-Roc: 1 370 260 грн, 7% (-97100 грн).
  12. Volkswagen Golf: 1 352 100 грн, 7% (-95 800 грн).
  13. Nissan Qashqai: 1 022 580 грн, 6% (-69500 грн).
  14. Peugeot 300: 1 978 740 грн, 86% (-123 700 грн).

Ранее мы писали, какие новые экономичные авто по цене до 30 тысяч долларов можно купить в Украине. Также сообщалось, что в Европе подешевеет популярная в Украине линейка электромобилей Volkswagen ID.

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