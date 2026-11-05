Fiat Bravo 2011 року. Фото: netcarshow.com

На вторинному ринку України вживані місткі хетчбеки стають значно доступнішою альтернативою дорогим кросоверам. Для сімейних потреб у бюджеті до 7000 доларів можна підібрати надійні автомобілі з вантажним відсіком від 340 до 400 л. Більшість таких варіантів оснащуються простими бензиновими моторами та механічними коробками передач, що суттєво дешевше в подальшому обслуговуванні.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

Реклама

Континентальні моделі

Італійський Fiat Bravo другого покоління (2007–2014) пропонує найбільший багажник у цьому класі об'ємом 400 л при піднятих задніх сидіннях. Широкий дверний отвір спрощує завантаження габаритних речей та дитячих візочків. Найнадійнішою вважається версія з атмосферним бензиновим мотором 1,4 л потужністю 90 к.с. та механічною трансмісією. Ціна становить близько 5500 доларів. Перед угодою треба перевірити роботу зчеплення та електрообладнання.

Французький Renault Megane третього покоління (2009–2013) у 5-дверному виконанні з повнорозмірним запасним колесом має багажник на 372 л. Атмосферний бензиновий двигун 1,6 л у парі з механікою дозволяє уникнути складних турбін та роботів. На ринку такі екземпляри коштують приблизно 6200–6850 доларів. Перед купівлею важливо перевірити роботу електронних систем та документальне підтвердження заміни комплекту ГРМ.

Оновлений 5-дверний американо-європейський Ford Focus другого покоління (2008–2011) відзначається вантажним відсіком на 385 л зі зручною формою. Модель 2009 року з надійним бензиновим мотором 1,6 л та механікою можна придбати орієнтовно за 6500 доларів. Обов'язковій перевірці підлягає стан кузова, підвіски та ременя ГРМ.

Читайте також:

Азійські альтернативи

Корейський Hyundai i30 першого покоління (2007–2012) пропонує базовий багажник на 340 л, який після складання заднього ряду зростає до 1250 л. На вторинному ринку варто шукати екземпляри з атмосферними бензиновими моторами 1,4 л або 1,6 л на механіці. За автомобіль 2012 року випуску з 1,4-літровим двигуном продавці просять близько 6250 доларів.

Японський Nissan Pulsar (2014–2015) виділяється просторим заднім рядом та багажником об'ємом 385 л. У цьому бюджеті реальніше знайти економічні дизельні модифікації 1,5 dCi з механікою, де варіант 2015 року коштує приблизно 6700 доларів. Для такої версії критично важливо перевірити стан турбіни, сажового фільтра та паливної системи.

Раніше Новини.LIVE писали про компактні авто, потужніші за кросовери та позашляховики. Легка вага у поєднанні з турбінами дозволяла цим хетчбекам розганятися до 100 км/год за кілька секунд.

Також читайте про хронічні проблеми автомобілів Mazda3 з пробігом. Деякі з цих поломок вимагають дорогого ремонту, а інші створюють серйозні ризики на дорозі.