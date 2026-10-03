Чому ламається вживана Mazda3: типові дефекти японської моделі

Mazda3 2010 року. Фото: netcarshow.com

Японський седан і хетчбек залишається популярним вибором на вторинному ринку завдяки багатому оснащенню та привабливому дизайну. Проте перед купівлею варто знати, що популярна Mazda3 має цілий ряд специфічних технічних проблем. Аналіз скарг власників і даних регуляторів безпеки показує наявність хронічних дефектів у різних поколіннях моделі. Деякі з цих поломок вимагають дорогого ремонту, а інші створюють серйозні ризики на дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Механічні збої

Власники версій з механічною коробкою передач 2010 та 2011 років часто скаржаться на передчасне зношення зчеплення вже на 64 000 км пробігу. Заміна вузла обходиться дорого, а виробник тривалий час відмовлявся визнавати це заводським браком. Іншою суттєвою проблемою став скрегіт у трансмісії на ранніх пробігах близько 32 000 км, усунення якого вимагає складного ремонту.

У моделях 2010 і 2011 років також ламалися кріплення водійського сидіння, що змусило компанію відкликати понад 173 000 машин. Не менш неприємним дефектом екземплярів 2010 року стало плавлення передньої панелі на сонці. Липка поверхня передньої панелі починала сильно відбиватися у лобовому склі, погіршуючи огляд під час руху.

Несправності електроніки

Автомобілі 2019 року отримали найбільшу кількість відкликань через проблему з системою автоматичного гальмування Smart Brake System. Електроніка помилково розпізнавала перешкоди та раптово екстрено зупиняла авто на середній швидкості. Також на цій версії виявили збій програмного забезпечення мотора, який призводив до самовільного вимкнення двигуна прямо під час руху.

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Мультимедійна система на екземплярах 2015 року часто самостійно натискала кнопки та перемикала меню без участі пасажирів. Моделі 2014 року мали понад 800 сервісних бюлетенів через нестабільну роботу електропроводки. Інженери з'ясували, що навіть звичайні зарядні пристрої та відеореєстратори можуть розряджати акумулятор або заважати запуску мотора.

Раніше Новини.LIVE писали, чому механіки рекомендують вживану Mazda3. Попри певні вікові нюанси, знайти доглянутий екземпляр реально, адже ці машини часто роками перебувають у руках одного власника.

Також читайте, який двигун створила Mazda, щоб конкурувати з електромобілями. Японський автовиробник успішно випробував унікальну силову установку, яка не лише викидає CO2, але й активно його поглинає.