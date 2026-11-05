Fiat Bravo 2011 года. Фото: netcarshow.com

На вторичном рынке Украины подержанные вместительные хэтчбеки становятся более доступной альтернативой дорогим кроссоверам. Для семейных нужд в бюджете до 7000 долларов можно подобрать надежные автомобили с багажным отсеком объемом от 340 до 400 л. Большинство таких вариантов оснащены простыми бензиновыми двигателями и механическими коробками передач, что существенно дешевле в дальнейшем обслуживании.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Континентальные модели

Итальянский Fiat Bravo второго поколения (2007–2014) предлагает самый большой багажник в этом классе объемом 400 л при поднятых задних сиденьях. Широкий дверной проем упрощает погрузку габаритных вещей и детских колясок. Самой надежной считается версия с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,4 л мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. Цена составляет около 5500 долларов. Перед сделкой необходимо проверить работу сцепления и электрооборудования.

Французский Renault Megane третьего поколения (2009–2013) в 5-дверном исполнении с полноразмерным запасным колесом имеет багажник объемом 372 л. Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л в паре с механической коробкой передач позволяет обойтись без сложных турбин и роботов. На рынке такие экземпляры стоят примерно 6200–6850 долларов. Перед покупкой важно проверить работу электронных систем и наличие документального подтверждения замены комплекта ГРМ.

Обновленный 5-дверный американо-европейский Ford Focus второго поколения (2008–2011) отличается багажным отсеком объемом 385 л с удобной формой. Модель 2009 года с надежным бензиновым двигателем объёмом 1,6 л и механической коробкой передач можно приобрести примерно за 6500 долларов. Обязательной проверке подлежит состояние кузова, подвески и ремня ГРМ.

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Азиатские альтернативы

Корейский Hyundai i30 первого поколения (2007–2012) предлагает базовый багажник объемом 340 л, который после складывания заднего ряда увеличивается до 1250 л. На вторичном рынке стоит искать экземпляры с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,4 л или 1,6 л и механической коробкой передач. За автомобиль 2012 года выпуска с 1,4-литровым двигателем продавцы просят около 6250 долларов.

Японский Nissan Pulsar (2014–2015) отличается просторным задним рядом и багажником объемом 385 л. В этом ценовом диапазоне реальнее найти экономичные дизельные модификации 1,5 dCi с механической коробкой передач, где вариант 2015 года стоит примерно 6700 долларов. Для такой версии крайне важно проверить состояние турбины, сажевого фильтра и топливной системы.

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