Быстрее кроссоверов: пять небольших авто с мощными моторами

Mercedes-Benz A45 AMG 2020 года. Фото: drive.com.au

Инженеры нередко создавали экстремальные машины, сочетая легкий компактный кузов с колоссальной мощностью силового агрегата. В течение последних десятилетий в серийную продажу поступали мощные компактные автомобили, которые по динамике и мощности оставляли позади большие кроссоверы. Небольшой вес в сочетании с турбонаддувом позволял этим хэтчбекам разгоняться до 100 км/ч за несколько секунд. Эксперты собрали пять самых ярких моделей разных эпох, которые оказались мощнее тогдашних кроссоверов и внедорожников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Современные ракеты

Немецкий хэтчбек Mercedes-Benz A45 AMG нынешнего десятилетия получил 2-литровый турбомотор мощностью 415 к.с. Этот показатель существенно превышает мощность большинства семейных кроссоверов, включая Ford Explorer ST с 385 л.с. Небольшая масса и продуманная аэродинамика позволяют компактной машине разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Его предшественник из 2000-х годов, хэтчбек Audi RS 3, развивал 395 л.с. благодаря 5-цилиндровому двигателю и фирменному полному приводу. Этот небольшой автомобиль оказался мощнее тогдашнего пикапа Ford SVT Raptor с двигателем V8 объемом 5,4 литра, который развивал всего 320 л.с.

Легенды прошлого

Французский Renault Clio V6 2000 года получил 3-литровый двигатель V6 мощностью 255 л.с., который разместили вместо задних сидений. Этот компактный хэтчбек оказался мощнее рамного внедорожника Toyota Land Cruiser с двигателем V8 того же периода.

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В 1990-х годах раллийный Nissan Pulsar GTI-R с 2-литровым турбомотором мощностью 228 л.с. и полноприводной трансмиссией превосходил по динамике рамочные автомобили того времени. Внедорожник Jeep Grand Cherokee с двигателем V8 объемом 5,2 литра развивал всего 190 л.с., а Nissan Pathfinder обладал скромными 168 л.с.

Итальянский хэтчбек Lancia Delta S4 Stradale 1980-х годов имел 1,8-литровый двигатель с турбиной и компрессором мощностью 250 л.с. Это превосходило показатели большого внедорожника Jeep Grand Wagoneer с огромным двигателем V8, который развивал всего 140 л.с.

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