Семейные кроссоверы мощнее Bugatti Veyron: удивительные новинки

Bugatti Veyron 2005 года. Фото: netcarshow.com

Легендарный суперкар Bugatti Veyron с 8-литровым двигателем W16 развивает мощность 1001 к.с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Но сегодня обычные автомобили для поездок с детьми демонстрируют показатели, которые раньше были доступны лишь владельцам дорогих суперкаров. Например, новые электрические кроссоверы легко преодолевают отметку в 1000 к.с., а минивэны оказываются быстрее Ferrari 308 в спринте с места. Семейные электрокроссоверы Lucid Gravity и Porsche Cayenne Electric демонстрируют рекордные показатели производительности, но сохраняют высокий уровень комфорта для повседневных поездок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Американские просторы

Кроссовер Lucid Gravity в топовой версии GT-S развивает 1070 к.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды. Даже базовая модификация мощностью 560 к.с. превосходит по динамике спортивные автомобили вроде BMW M4 Competition или Ford Mustang Dark Horse. Модель предлагает три ряда сидений для семи пассажиров и огромный багажный отсек объемом 3398 л при сложенных сиденьях.

Пневматическая подвеска с тремя камерами и система управляемых задних колес делают поездку максимально плавной для пассажиров. В салоне установлен большой 34-дюймовый дисплей и система проекции на лобовое стекло. Большинство функций управляется через сенсорную панель, что требует времени на привыкание во время вождения.

Немецкая мощь

Флагманский Porsche Cayenne Electric в версии Electric Turbo развивает 1139 л.с. при активации режима быстрого старта Launch Control. Благодаря этому большой семейный кроссовер массой более 2 т разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. В обычном режиме движения мощность силовой установки составляет 844 л.с., чего с запасом хватает для любых обгонов на трассе.

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