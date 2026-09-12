Сімейні кросовери потужніші за Bugatti Veyron: дивовижні новинки

Bugatti Veyron 2005 року. Фото: netcarshow.com

Легендарний суперкар Bugatti Veyron з 8-літровим мотором W16 розвиває 1001 к.с. та розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди. Натомість сьогодні звичайні машини для поїздок з дітьми пропонують показники, які раніше були доступні лише власникам дорогих суперкарів. Наприклад, нові електричні кросовери легко долають позначку в 1000 к.с., а мінівени виявляються швидшими за Ferrari 308 у спринті з місця. Сімейні електрокросовери Lucid Gravity та Porsche Cayenne Electric демонструють рекорди продуктивності, але зберігають високий рівень комфорту для щоденних поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Американський простір

Кросовер Lucid Gravity у топовій версії GT-S видає 1070 к.с. і прискорюється до 100 км/год за 3,1 секунди. Навіть базова модифікація на 560 к.с. випереджає за динамікою спортивні авто на кшталт BMW M4 Competition чи Ford Mustang Dark Horse. Модель пропонує три ряди сидінь для семи пасажирів та величезний багажний відсік об'ємом 3398 л за складених крісел.

Пневматична підвіска з трьома камерами та система керованих задніх коліс роблять поїздку максимально плавною для пасажирів. Усередині встановлено великий 34-дюймовий дисплей та систему проєкції на лобове скло. Більшість функцій керується через сенсорну панель, що вимагає часу на звикання під час кермування.

Німецька потужність

Флагманський Porsche Cayenne Electric у версії Electric Turbo розвиває 1139 к.с. під час активації режиму швидкого старту Launch Control. Завдяки цьому великий сімейний кросовер масою понад 2 т розганяється до 100 км/год усього за 2,4 секунди. У звичайному режимі руху потужність силової установки становить 844 к.с., чого з запасом вистачає для будь-яких обгонів на трасі.

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