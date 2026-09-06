П'ять сімейних мінівенів, які розганяються швидше за Ferrari 308

Chrysler Pacifica 2017 року. Фото: netcarshow.com

Порівняння динаміки транспортних засобів завжди базується на точних вимірюваннях розгону до 100 км/год та часу проходження дистанції в 402 метри (чверть милі). Сучасний автопром досяг рівня, коли звичайні сімейні машини легко перевершують показники спортивних моделей минулих десятиліть. Сьогодні місткі мінівени здатні залишити позаду легендарний суперкар Ferrari 308 випуску 1970-х років. Італійське купе витрачало на набір швидкості до 100 км/год близько 7,9 секунди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японський варіант

Toyota Sienna третього покоління з 3,5-літровим мотором V6 потужністю 296 к.с. розганяється до 100 км/год усього за 6,8 секунди. Дистанцію в 402 метри цей автомобіль долає за 15,5 секунди, перевищує показники італійської легенди (16 секунд).

Навіть новіша гібридна версія четвертого покоління з 4-циліндровим силовим агрегатом демонструє результат у 7,7 секунди. Це дозволяє гібриду обходити класичний спорткар при значно меншій витраті пального.

Корейська пропозиція

Дизайн Kia Carnival передбачає чудову динаміку та високий рівень практичності. Версія з 3,5-літровим атмосферним двигуном V6 на 287 к.с. набирає 100 км/год за 7 секунд та проходить 402 метри за 15,3 секунди.

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Гібридна модифікація з турбомотором видає 242 к.с. та розганяється до цієї ж позначки за 7,9 секунди. Модель пропонує чудову паливну економність, зберігаючи динаміку на рівні італійського купе.

Класичний вибір

Великий мінівен Honda Odyssey оснащують 3,5-літровим мотором V6 потужністю 280 к.с. та крутним моментом 362 Нм. Випробування показують розгін до 100 км/год усього за 6,4 секунди, а 402 метри машина долає за 15 секунд.

Американський Chrysler Pacifica з 3,6-літровим двигуном Pentastar V6 на 287 к.с. демонструє розгін до 100 км/год за 6,7 секунди. Дистанцію в 402 метри цей автомобіль долає за 15,1 секунди, показуючи чудові результати для важкої машини.

Електрична потужність

Німецький електричний Volkswagen ID. Buzz перевершує очікування завдяки двомоторній силовій установці. Автомобіль вистрілює до 100 км/год усього за 5,5 секунди, а дистанцію в 402 метри долає за 14,2 секунди.

Такий показник дозволяє електричному мінівену конкурувати з сучасними гарячими хетчбеками. Автомобіль залишає далеко позаду будь-яку версію класичного італійського суперкара.

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