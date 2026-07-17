Рейтинг кращих мінівенів з пробігом від 3000 до 10 000 доларів в Україні

Citroen Grand C4 Picasso 2014 року. Фото: netcarshow.com

Купівля місткого автомобіля для великої родини часто пов'язана з ризиком значних витрат на обслуговування. Проте на вторинному ринку є перевірені часом мінівени, які вирізняються високою живучістю та недорогими запчастинами. На багатьох популярних моделях правильний вибір двигуна та коробки передач дозволяє роками їздити без трагічних поломок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал AutoMess.

Бюджетний сегмент

У категорії від 3000 до 5000 доларів лідером за ліквідністю є німецький Opel Zafira B. На цьому автомобілі найкраще себе зарекомендував простий бензиновий атмосферний мотор об'ємом 1,8 л потужністю 140 к.с., який чудово працює на газобалонному обладнанні. Головна перевага моделі полягає в системі сидінь Flex7, яка за кілька хвилин перетворює салон на семимісний, а проста задня балка гарантує копійчаний ремонт підвіски. Водночас варто повністю відмовитися від купівлі версій з примхливим роботом Easytronic.

Альтернативою німецькому прагматизму є французький Renault Scenic другого покоління після рестайлінгу. Найбільш безпроблемним тут вважається бензиновий двигун об'ємом 1,6 л на 112 к.с., здатний без капітального ремонту долати до 400 000 км. Салон автомобіля пропонує безліч шухляд під сидіннями, високу капітанську посадку та три окремі задні крісла, які можна повністю витягти для перевезення великих вантажів.

Середній клас

У діапазоні від 5000 до 7000 доларів ідеальним варіантом є Volkswagen Touran, побудований на базі моделі Golf. Найбільшу витривалість демонструє легендарний дизельний двигун об'ємом 1,9 л потужністю 105 к.с. у парі з 6-ступеневою механічною коробкою. Багатоважільна задня підвіска забезпечує мінівену відмінну легкову керованість на трасі, а об'єм багажника у понад 700 л дозволяє перевозити багато речей.

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Поруч з німецьким конкурентом стоїть подовжений 7-місний Renault Grand Scenic третього покоління. Королем економічності у лінійці є 1,5-літровий дизель потужністю 110 к.с., який витрачає на заміському шосе всього 5 л солярки на 100 км. Французький мінівен приваблює м'яким пластиком торпедо, цифровою панеллю приладів та багатим оснащенням, куди часто входить двозонний клімат-контроль та безключовий доступ.

Преміальний затишок

Для покупців з бюджетом від 7000 до 10 000 доларів створений мінівен Ford S-Max першого покоління. Поціновувачам активного драйву варто шукати дизельний двигун об'ємом 2 л потужністю 140 або 163 к.с. у поєднанні з класичним японським автоматом Aisin. Широкий кузов дозволяє легко встановити три дитячі крісла в один ряд на задньому сидінні, що є рідкістю для цього класу.

Замикає рейтинг футуристичний Citroen Grand C4 Picasso другого покоління з панорамним лобовим склом. Модель оснащується надійними та екологічними дизельними двигунами об'ємом 1,6 або 2 л, які працюють разом з надійною 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Салон цього автомобіля дивує двома величезними кольоровими дисплеями на 12 дюймів, а в топових версіях пасажирам доступні навіть крісла з функцією масажу та висувними підставками для ніг.

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