Названо найекономніший гібридний мінівен для великої родини у 2026 році

Toyota Sienna 2026 року. Фото: Toyota

У 2026 році Toyota Sienna зміцнила статус головного фаворита для сімейних поїздок. Цей мінівен четвертого покоління отримав високі оцінки за економічність та простір, вміщуючи до восьми осіб залежно від конфігурації. На відміну від багатьох конкурентів, модель повністю перейшла на використання гібридних силових установок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на US News.

Рекордна економічність

Гібридна система потужністю 245 к.с. дозволяє споживати лише 6,5 л/100 км у змішаному циклі. Для порівняння, негібридні аналоги від Honda та Kia витрачають близько 10,7–11,2 л/100 км. Навіть версія Sienna з повним приводом демонструє гарний середній показник у 6,7 л/100 км. Найближчий конкурент у сегменті гібридів, Kia Carnival, споживає близько 7,4 л/100 км.

Силова установка складається з 2,5-літрового двигуна та двох електромоторів. Хоча при інтенсивному розгоні в салоні чутно гул двигуна, у місті авто рухається тихо та плавно завдяки електричній допомозі. Розгін до 100 км/год займає 8,7 секунди, що забезпечує впевнене маневрування та безпечне злиття з дорожнім потоком на трасі.

Комфорт салону

Внутрішній простір дозволяє зручно розміститися дорослим пасажирам зростом до 188 см на всіх трьох рядах. Другий ряд крісел може бути представлений розкішними капітанськими сидіннями з підігрівом та висувними підставками для ніг. Максимальний об’єм багажника для перевезення речей сягає 2860 л. Доступ до задньої частини салону максимально спрощено завдяки системі нахилу та зсуву сидінь.

Читайте також:

Інтер’єр виглядає сучасно завдяки центральній консолі та використанню м’яких матеріалів в оздобленні панелей. Глибоке багажне відділення ідеально підходить для розміщення дитячих візків або великих валіз. Проте сидіння другого ряду неможливо повністю зняти або скласти в підлогу, що є компромісом заради безпеки та комфорту вбудованих механізмів.

Надійне керування

М’яка підвіска автомобіля ефективно поглинає нерівності дороги, забезпечує стабільність та мінімальні нахили кузова в поворотах. Легке та чуйне кермо спрощує маневрування на тісних парковках, попри значні габарити машини. Також передбачена можливість буксирування причепа вагою до 1588 кг, що є стандартом для сучасних мінівенів.

Система повного привода реалізована за допомогою третього електромотора на задній осі, що покращує зчеплення на слизьких поверхнях. Безступенева трансмісія працює злагоджено, підтримуючи оптимальний режим роботи двигуна для максимальної економії.

Раніше Новини.LIVE писали, попри активне просування електромобілів регуляторами різних країн, стратегія Toyota на підтримку гібридних технологій виявилася виграшною. Японський автогігант завершив фінансовий рік з рекордним показником продажів у 11 280 000 автомобілів, 40% з яких є гібридами.

Також читайте про пʼять найкращих сімейних мінівенів з пробігом. Пошук надійного варіанта вимагає балансу між місткістю салону та витривалістю основних технічних вузлів.