Назван самый экономный гибридный минивэн для большой семьи в 2026 году

Toyota Sienna 2026 года. Фото: Toyota

В 2026 году Toyota Sienna укрепила статус главного фаворита для семейных поездок. Этот минивэн четвертого поколения получил высокие оценки за экономичность и пространство, вмещая до восьми человек в зависимости от конфигурации. В отличие от многих конкурентов, модель полностью перешла на использование гибридных силовых установок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на US News.

Рекордная экономичность

Гибридная система мощностью 245 л.с. позволяет потреблять всего 6,5 л/100 км в смешанном цикле. Для сравнения, негибридные аналоги от Honda и Kia тратят около 10,7-11,2 л/100 км. Даже версия Sienna с полным приводом демонстрирует хороший средний показатель в 6,7 л/100 км. Ближайший конкурент в сегменте гибридов, Kia Carnival, потребляет около 7,4 л/100 км.

Силовая установка состоит из 2,5-литрового двигателя и двух электромоторов. Хотя при интенсивном разгоне в салоне слышен гул двигателя, в городе авто движется тихо и плавно благодаря электрической помощи. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды, что обеспечивает уверенное маневрирование и безопасное слияние с дорожным потоком на трассе.

Комфорт салона

Внутреннее пространство позволяет удобно разместиться взрослым пассажирам ростом до 188 см на всех трех рядах. Второй ряд кресел может быть представлен роскошными капитанскими сиденьями с подогревом и выдвижными подставками для ног. Максимальный объем багажника для перевозки вещей достигает 2860 л. Доступ к задней части салона максимально упрощен благодаря системе наклона и сдвига сидений.

Читайте также:

Интерьер выглядит современно благодаря центральной консоли и использованию мягких материалов в отделке панелей. Глубокое багажное отделение идеально подходит для размещения детских колясок или больших чемоданов. Однако сиденья второго ряда невозможно полностью снять или сложить в пол, что является компромиссом ради безопасности и комфорта встроенных механизмов.

Надежное управление

Мягкая подвеска автомобиля эффективно поглощает неровности дороги, обеспечивает стабильность и минимальные наклоны кузова в поворотах. Легкий и отзывчивый руль упрощает маневрирование на тесных парковках, несмотря на значительные габариты машины. Также предусмотрена возможность буксировки прицепа весом до 1588 кг, что является стандартом для современных минивэнов.

Система полного привода реализована с помощью третьего электромотора на задней оси, что улучшает сцепление на скользких поверхностях. Бесступенчатая трансмиссия работает слаженно, поддерживая оптимальный режим работы двигателя для максимальной экономии.

Ранее Новини.LIVE писали, несмотря на активное продвижение электромобилей регуляторами разных стран, стратегия Toyota в поддержку гибридных технологий оказалась выигрышной. Японский автогигант завершил финансовый год с рекордным показателем продаж в 11 280 000 автомобилей, 40% из которых являются гибридами.

