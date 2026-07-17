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Главная Авто Рейтинг семейных минивэнов с пробегом от 3000 долларов в Украине

Рейтинг семейных минивэнов с пробегом от 3000 долларов в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 10:50
Рейтинг лучших минивэнов стоимостью от 3000 до 10 000 долларов в Украине
Citroen Grand C4 Picasso 2014 года. Фото: netcarshow.com

Покупка вместительного автомобиля для большой семьи часто сопряжена с риском значительных расходов на обслуживание. Однако на вторичном рынке есть проверенные временем минивэны, которые отличаются высокой надежностью и недорогими запчастями. На многих популярных моделях правильный выбор двигателя и коробки передач позволяет годами ездить без серьезных поломок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

Бюджетный сегмент

В категории от 3000 до 5000 долларов лидером по ликвидности является немецкий Opel Zafira B. На этом автомобиле лучше всего себя зарекомендовал простой бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,8 л мощностью 140 л.с., который отлично работает на газобаллонном оборудовании. Главное преимущество модели заключается в системе сидений Flex7, которая за несколько минут превращает салон в семиместный, а простая задняя балка гарантирует дешевый ремонт подвески. В то же время стоит полностью отказаться от покупки версий с капризным роботом Easytronic.

Альтернативой немецкому прагматизму является французский Renault Scenic второго поколения после рестайлинга. Наиболее безотказным здесь считается бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 112 л.с., способный без капитального ремонта пройти до 400 000 км. Салон автомобиля предлагает множество ящиков под сиденьями, высокую капитанскую посадку и три отдельных задних кресла, которые можно полностью вынуть для перевозки крупногабаритных грузов.

Средний класс

В диапазоне от 5000 до 7000 долларов идеальным вариантом является Volkswagen Touran, построенный на базе модели Golf. Наибольшую выносливость демонстрирует легендарный дизельный двигатель объемом 1,9 л мощностью 105 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Многорычажная задняя подвеска обеспечивает минивэну отличную управляемость на трассе, а объем багажника более 700 л позволяет перевозить много вещей.

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Рядом с немецким конкурентом стоит удлиненный 7-местный Renault Grand Scenic третьего поколения. Королем экономичности в линейке является 1,5-литровый дизель мощностью 110 л.с., который расходует на загородном шоссе всего 5 л дизельного топлива на 100 км. Французский минивэн привлекает мягким пластиком приборной панели, цифровой панелью приборов и богатым оснащением, в которое часто входит двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.

Премиальный комфорт

Для покупателей с бюджетом от 7000 до 10 000 долларов создан минивэн Ford S-Max первого поколения. Ценителям активного драйва стоит обратить внимание на дизельный двигатель объемом 2 л мощностью 140 или 163 к.с. в сочетании с классической японской автоматической коробкой передач Aisin. Широкий кузов позволяет легко установить три детских кресла в один ряд на заднем сиденье, что является редкостью для этого класса.

Замыкает рейтинг футуристический Citroen Grand C4 Picasso второго поколения с панорамным лобовым стеклом. Модель оснащается надежными и экологичными дизельными двигателями объемом 1,6 или 2 л, которые работают в паре с надёжной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Салон этого автомобиля удивляет двумя огромными цветными дисплеями по 12 дюймов, а в топовых версиях пассажирам доступны даже кресла с функцией массажа и выдвижными подставками для ног.

Ранее Новини.LIVE писали о самом экономичном гибридном минивэне для большой семьи. В 2026 году Toyota Sienna укрепила статус главного фаворита для семейных поездок.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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