Пять семейных минивэнов, которые разгоняются быстрее, чем Ferrari 308

Chrysler Pacifica 2017 года. Фото: netcarshow.com

Сравнение динамических характеристик транспортных средств всегда основывается на точных измерениях разгона до 100 км/ч и времени прохождения дистанции в 402 метра (четверть мили). Современный автопром достиг уровня, когда обычные семейные автомобили легко превосходят показатели спортивных моделей прошлых десятилетий. Сегодня вместительные минивэны способны оставить позади легендарный суперкар Ferrari 308 выпуска 1970-х годов. Итальянское купе тратило на разгон до 100 км/ч около 7,9 секунды.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Японский вариант

Toyota Sienna третьего поколения с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 296 л.с. разгоняется до 100 км/ч всего за 6,8 секунды. Дистанцию в 402 метра этот автомобиль преодолевает за 15,5 секунды, что превышает показатели итальянской легенды (16 секунд).

Даже более новая гибридная версия четвертого поколения с 4-цилиндровым силовым агрегатом демонстрирует результат в 7,7 секунды. Это позволяет гибриду опережать классический спорткар при значительно меньшем расходе топлива.

Корейское предложение

Дизайн Kia Carnival предполагает превосходную динамику и высокий уровень практичности. Версия с 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 287 к.с. разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд и преодолевает 402 метра за 15,3 секунды.

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Гибридная модификация с турбомотором развивает 242 к.с. и разгоняется до этой же отметки за 7,9 секунды. Модель отличается превосходной топливной экономичностью, сохраняя динамику на уровне итальянского купе.

Классический выбор

Большой минивэн Honda Odyssey оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 к.с. и крутящим моментом 362 Нм. Испытания показывают разгон до 100 км/ч всего за 6,4 секунды, а 402 метра автомобиль преодолевает за 15 секунд.

Американский Chrysler Pacifica с 3,6-литровым двигателем Pentastar V6 мощностью 287 к.с. демонстрирует разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Дистанцию в 402 метра этот автомобиль преодолевает за 15,1 секунды, демонстрируя отличные результаты для тяжелой машины.

Электрическая мощь

Немецкий электромобиль Volkswagen ID. Buzz превосходит ожидания благодаря двухмоторной силовой установке. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,5 секунды, а дистанцию в 402 метра преодолевает за 14,2 секунды.

Такой показатель позволяет электрическому минивэну конкурировать с современными горячими хэтчбеками. Автомобиль оставляет далеко позади любую версию классического итальянского суперкара.

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