Альтернатива кроссоверам: дизельные минивэны с пробегом до 10 000 долларов в Украине

Peugeot 5008 2014 года. Фото: netcarshow.com

Минивэны с дизельным двигателем остаются идеальным выбором для большой семьи благодаря низкому расходу топлива и просторному 7-местному салону. За 10 000 долларов на украинском рынке подержанных автомобилей можно найти множество практичных моделей, которые легко заменят дорогие кроссоверы. Эксперты подобрали десять самых популярных вариантов и выяснили, на какой год выпуска можно рассчитывать при таком бюджете.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Немецкая классика

Возглавляет рейтинг Opel Zafira 2014–2015 годов с двигателями 1.6–2.0d за 10 000 долларов. Третье поколение Tourer предлагает современный салон, высокий комфорт и трансформацию Flex7. Главным конкурентом выступает французский Renault Grand Scenic 2014–2015 годов с двигателями 1,5–1,6d (110–130 л.с.). Модель привлекает мягкой подвеской, тремя отдельными сиденьями второго ряда и превосходной комплектацией.

Третье место занимает Volkswagen Touran 2013–2014 годов с двигателями 1,6–2,0d (90–177 л.с.). Автомобиль отличается простотой обслуживания, превосходной эргономикой и высокой ликвидностью на рынке. SEAT Altea XL 2014–2015 годов с двигателем 1.6d (90–105 л.с.) — это 5-местный компактвэн с огромным багажником и увлекательной управляемостью по цене, ниже чем у Touran.

Французские и японские альтернативы

Среди других вариантов выделяются Peugeot 5008 2014–2015 годов с двигателем 1.6d (110–120 л.с.) и Citroen Grand C4 Picasso 2014–2015 годов с двигателями 1.6–2.0d (116–150 л.с.). Обе машины отличаются футуристичным дизайном, богатым оснащением, панорамной крышей и удобным 7-местным салоном. Японская Toyota Verso 2012–2014 годов с дизельным двигателем 2.0d (124–126 л.с.) привлекает лаконичным интерьером и надежностью.

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В список также вошли Kia Carens 2013–2014 годов с двигателем 1.7d (115–136 л.с.) и классической автоматической коробкой передач, Chevrolet Orlando 2012–2013 годов с двигателем 2.0d (163 л.с.) в стиле кроссовера и Ford Grand C-Max 2013–2014 годов с двигателями 1.6–2.0d (95–163 л.с.) и удобными сдвижными дверями.

ТОП-10 дизельных минивэнов

Opel Zafira: 2014–2015, 1,6–2,0d (110–170 л.с.) Renault Grand Scenic: 2014–2015, 1,5–1,6d (110–130 л.с.) Volkswagen Touran: 2013–2014, 1,6–2,0d (90–177 л.с.) Peugeot 5008: 2014–2015, 1,6d (110–120 к.с.) Citroen Grand C4 Picasso: 2014–2015, 1,6–2,0d (116–150 к.с.) Toyota Verso: 2012–2014, 2,0d (124–126 к.с.) Kia Carens: 2013–2014, 1,7d (115–136 л.с.) SEAT Altea XL: 2014–2015, 1,6d (90–105 к.с.) Chevrolet Orlando: 2012–2013, 2,0d (163 к.с.) Ford Grand C-Max: 2013–2014, 1,6–2,0d (95–163 л.с.)

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