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Главная Авто Лучшие и худшие годы выпуска минивэна Honda Odyssey

Лучшие и худшие годы выпуска минивэна Honda Odyssey

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Дата публикации 14 июля 2026 07:35
Подержанный минивэн Honda Odyssey: лучшие и провальные годы
Honda Odyssey 2022 года. Фото: driving.ca

Наиболее практичным и незаменимым средством передвижения для регулярных поездок больших семей или групп пассажиров остаются минивэны. Одним из самых популярных представителей этого класса на рынке является Honda Odyssey, который выпускается уже тридцать лет. Этот автомобиль ценят за его внушительные габариты, вместительность и хорошие показатели топливной экономичности. Но даже в рамках одного поколения можно найти как образцовые экземпляры, так и откровенно неудачные версии.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Удачные годы

Модель 2004 года выпуска завершала второе поколение минивэна и стала одной из самых износостойких. Автомобиль получил высокие оценки по уровню удовлетворенности владельцев и продемонстрировал отличные результаты в краш-тестах, что крайне важно для семейного транспорта. Сейчас такую машину можно приобрести по очень низкой цене, и она по-прежнему будет выполнять свои функции.

Версия 2017 года завершала уже четвёртое поколение модели на очень оптимистичной ноте. Показатели надежности, по данным профильных изданий, существенно выросли, а за всё время эксплуатации было зафиксировано минимальное количество официальных отзывов автопроизводителя. Главным преимуществом этой модели эксперты называют отличную управляемость, которая редко присуща таким большим автомобилям.

Провальные версии

Модель 2003 года выпуска признана одной из худших в истории японской марки из-за рекордного количества технических дефектов. Владельцы сталкивались с перегревом трансмиссии, некорректной работой подушек безопасности и отказами стояночного тормоза. Этот неудачный опыт заставил компанию серьезно пересмотреть контроль качества перед выпуском следующих серий.

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Версия 2005 года открывала новое поколение, но вместо прогресса принесла владельцам сплошные разочарования. Рейтинг надежности упал до низких 35 баллов из 100 из-за массовых жалоб на утечки моторного масла, поломки компрессора кондиционера и сбои в электрооборудовании. Автомобиль пережил девять сервисных кампаний по отзыву, поэтому на площадках подержанных автомобилей его лучше обходить стороной.

Современное поколение

Для желающих приобрести максимально новый минивэн с современными технологиями, но по более низкой цене, идеальным выбором станет автомобиль 2022 года выпуска. Этот вариант получил рекордные оценки надежности, которые оказались значительно выше, чем во все предыдущие годы. Исследователи рынка признали его лучшим минивэном своего периода, а по техническому оснащению он почти не отличается от совершенно новых машин.

Однако нынешнее поколение также начиналось со сложного этапа, ярким примером чего являются автомобили 2018 года выпуска. Первые экземпляры стали предметом 13 официальных отзывов из-за серьезных проблем с топливными насосами и дефектов дверных замков, которые могли срабатывать прямо во время движения. Также водители жаловались на быстрый износ амортизаторов подвески и постоянные сбои в работе различных электронных датчиков.

Ранее Новини.LIVE писали, у какого автопроизводителя было наименьшее количество отзывов за последние 10 лет. Результаты исследования оказались вполне ожидаемыми для поклонников японской школы автомобилестроения.

Также читайте о пяти семейных минивэнах с самым большим грузовым пространством. Каждый из представленных автомобилей имеет уникальные системы трансформации салона для перевозки крупногабаритных вещей.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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