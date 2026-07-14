Вживаний мінівен Honda Odyssey: найкращі та провальні роки

Honda Odyssey 2022 року. Фото: driving.ca

Найбільш практичним та незамінним транспортом для регулярного перевезення великих родин чи компаній пасажирів залишаються мінівени. Одним з найпопулярніших представників цього класу на ринку є Honda Odyssey, який випускають уже тридцять років. Цей автомобіль цінують за його значні габарити, місткість та хороші показники паливної ефективності. Але навіть у межах одного покоління можна знайти як зразкові екземпляри, так і відверто невдалі версії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Вдалі роки

Модель 2004 року випуску завершувала друге покоління мінівена і стала однією з найстійкіших до зносу. Автомобіль отримав високі оцінки за задоволеність власників та продемонстрував чудові результати у краш-тестах, що вкрай важливо для сімейного транспорту. Зараз таку машину можна придбати за дуже низькою ціною, і вона все ще виконуватиме свої функції.

Версія 2017 року випуску завершувала вже четверту генерацію моделі на дуже оптимістичній ноті. Показники надійності за версією профільних видань суттєво зросли, а за весь час експлуатації було зафіксовано мінімальну кількість офіційних відгуків автовиробника. Головною перевагою цього зразка експерти називають відмінну керованість, яка рідко притаманна таким великим автомобілям.

Провальні версії

Модель 2003 року випуску визнано однією з найгірших в історії японської марки через рекордну кількість технічних дефектів. Власники стикалися з перегрівом трансмісії, некоректною роботою подушок безпеки та відмовами стоянкового гальма. Цей невдалий досвід змусив компанію серйозно переглянути контроль якості перед випуском наступних серій.

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Версія 2005 року відкривала нове покоління, але замість прогресу принесла власникам суцільні розчарування. Рейтинг надійності впав до низьких 35 балів зі 100 через масові скарги на витоки моторної оливи, поломки компресора кондиціонера та збої в електриці. Машина пережила дев'ять сервісних кампаній з відкликання автомобілів, тому на майданчиках уживаних машин її краще оминати.

Сучасне покоління

Для охочих придбати максимально свіжий мінівен з сучасними технологіями, але за нижчою ціною, ідеальним вибором стане автомобіль 2022 року випуску. Цей варіант отримав рекордні оцінки надійності, які виявилися значно вищими за всі попередні роки. Дослідники ринку визнали його найкращим мінівеном свого періоду, а за технічним оснащенням він майже не відрізняється від абсолютно нових машин.

Проте чинна генерація також починалася зі складного етапу, яскравим прикладом чого є автомобілі 2018 року випуску. Перші екземпляри отримали 13 офіційних відкликів через серйозні проблеми з паливними помпами та дефекти дверних замків, які могли спрацювати прямо під час руху. Також водії скаржилися на швидкий знос амортизаторів підвіски та постійні помилки різноманітних електронних датчиків.

Раніше Новини.LIVE писали, який автовиробник мав найменшу кількість відкликань за останні 10 років. Результати дослідження виявилися цілком очікуваними для прихильників японської школи автомобілебудування.

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