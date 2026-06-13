Який автовиробник мав найменшу кількість відкликань за 10 років

Honda Odyssey 2025 року. Фото: netcarshow.com

Азійська якість знову підтвердила свій статус на практиці. Згідно з офіційними даними NHTSA станом на червень 2026 року, бренд Honda продемонстрував найкращий результат серед найбільших автомобільних корпорацій. Експерти проаналізували сервісні кампанії за останні десять років. Результати дослідження виявилися цілком очікуваними для прихильників японської школи автомобілебудування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Загальна статистика

Агентство iSeeCars підтверджує лідерство Honda у зведеному рейтингу. Експерти брали до уваги машини, які зійшли з конвеєра у період з 2016 року до сьогодні. За цей час японський виробник оголосив лише 82 сервісні кампанії для всього модельного ряду. Для порівняння, американський концерн Ford за аналогічний період зафіксував рекордні 402 відкликання.

Позитивна динаміка зумовлена високою якістю проєктування основних вузлів. Лише одна модель японської компанії за останнє десятиліття потрапила до списку проблемного транспорту. Водночас деякі європейські преміальні бренди мають окремі надійні екземпляри, але програють Honda за загальною кількістю дефектів у каталозі.

Характер поломок

Офіційний звіт регулятора описує структуру виявлених технічних проблем в автомобілях Honda. Найчастіше фіксувалися негаразди у роботі двигунів та контурів охолодження. Через такі несправності компанія змушена була оголосити 11 кампаній. Усі інші відкликання відбувалися через дрібні збої у програмному забезпеченні електронних блоків керування.

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Наприклад, у травні 2026 року виявили дефект мультимедійної системи на 59 887 машинах через некоректне відображення картинки камери заднього огляду. Траплялися також поодинокі випадки браку на виробництві. На початку 2026 року бренд запросив на ремонт усього 32 автомобілі через погано закручені кріплення каркасів передніх сидінь.

Масштаби кампаній

Мінімальна кількість інцидентів не гарантує цілковитої безпеки власників. Головна особливість полягає у величезних обсягах кожної окремої акції. Навесні 2026 року виробник повернув на заводи 44 0830 мінівенів Honda Odyssey через ризик раптового спрацювання подушок безпеки. Восени минулого року зафіксували проблему з кріпленням коліс на 40 6290 седанах Honda Civic.

Загалом за минулі роки сервісні заходи торкнулися мільйонів транспортних засобів по всьому світу. Спеціалісти усували критичні дефекти коробок передач та елементів пасивної безпеки. Лідерство у рейтингу свідчить про стабільність технологічних процесів, але не скасовує необхідність регулярної перевірки технічного стану.

Раніше Новини.LIVE писали про найнадійніший автомобіль Honda. Більшість покупців традиційно вважають Civic еталоном витривалості, проте результати свіжих досліджень свідчать про інше.

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