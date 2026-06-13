Какой автопроизводитель имел наименьшее количество отзывов за 10 лет

Honda Odyssey 2025 года. Фото: netcarshow.com

Азиатское качество вновь подтвердило свой статус на практике. Согласно официальным данным NHTSA по состоянию на июнь 2026 года, бренд Honda продемонстрировал лучший результат среди крупнейших автомобильных корпораций. Эксперты проанализировали сервисные кампании за последние десять лет. Результаты исследования оказались вполне ожидаемыми для поклонников японской школы автомобилестроения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Общая статистика

Агентство iSeeCars подтверждает лидерство Honda в сводном рейтинге. Эксперты учитывали автомобили, сошедшие с конвейера в период с 2016 года по настоящее время. За это время японский производитель объявил всего 82 сервисные кампании для всего модельного ряда. Для сравнения, американский концерн Ford за аналогичный период зафиксировал рекордные 402 отзыва.

Положительная динамика обусловлена высоким качеством проектирования основных узлов. Лишь одна модель японской компании за последнее десятилетие попала в список проблемного транспорта. В то же время некоторые европейские премиальные бренды имеют отдельные надежные экземпляры, но проигрывают Honda по общему количеству дефектов в каталоге.

Характер поломок

Официальный отчет регулятора описывает структуру выявленных технических проблем в автомобилях Honda. Чаще всего фиксировались неполадки в работе двигателей и контуров охлаждения. Из-за таких неисправностей компания была вынуждена объявить 11 кампаний. Все остальные отзывы происходили из-за мелких сбоев в программном обеспечении электронных блоков управления.

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Например, в мае 2026 года обнаружили дефект мультимедийной системы на 59 887 машинах из-за некорректного отображения изображения с камеры заднего вида. Встречались также единичные случаи брака на производстве. В начале 2026 года бренд отозвал на ремонт всего 32 автомобиля из-за плохо закрученных креплений каркасов передних сидений.

Масштабы кампаний

Минимальное количество инцидентов не гарантирует полной безопасности владельцев. Главная особенность заключается в огромных объемах каждой отдельной акции. Весной 2026 года производитель отозвал на заводы 44 0830 минивэнов Honda Odyssey из-за риска внезапного срабатывания подушек безопасности. Осенью прошлого года зафиксировали проблему с креплением колес на 40 6290 седанах Honda Civic.

В целом за прошедшие годы сервисные мероприятия коснулись миллионов транспортных средств по всему миру. Специалисты устраняли критические дефекты коробок передач и элементов пассивной безопасности. Лидерство в рейтинге свидетельствует о стабильности технологических процессов, но не отменяет необходимость регулярной проверки технического состояния.

Ранее Новини.LIVE писали о самом надежном автомобиле Honda. Большинство покупателей традиционно считают Civic эталоном выносливости, однако результаты свежих исследований свидетельствуют об обратном.

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