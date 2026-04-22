Это не Civic: назван самый надежный автомобиль Honda

Honda Pilot 2026 года. Фото: autoblog.com

Большинство покупателей традиционно считают Honda Civic эталоном выносливости, однако результаты свежих исследований свидетельствуют об обратном. Масштабный анализ транспортных средств показал, какие именно модели чаще всего преодолевают отметку пробега в 400 000 км. Оказалось, что легендарный компактный седан даже не приблизился к первой позиции в списке долгожителей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor Biscuit.

Лидеры выносливости

Аналитическая компания iSeeCars в отчете за 2025 год выделила модели Honda Pilot и Honda Ridgeline как наиболее склонные к огромным пробегам. Именно трехрядный семейный кроссовер Pilot возглавил список самых живучих представителей марки. Всего в общий рейтинг ТОП-25 самых выносливых авто мира вошло пять моделей бренда.

Статистика показывает, что обычный автомобиль имеет лишь 4.8% шансов достичь отметки в 400 000 км. Показатели Honda превышают эту цифру почти в четыре раза благодаря продуманным техническим решениям. Наряду с Pilot и Ridgeline, который получает высокие оценки надежности в течение 20 лет подряд, отмечены модели Accord и CR-V.

Секрет успеха

Кроссовер Pilot оснащен мощным двигателем объемом 3,5 л конфигурации V6 и современной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такая силовая установка позволяет транспортному средству легко выдерживать длительные поездки с большой нагрузкой. Владельцы обычно рассматривают это авто как долгосрочную семейную инвестицию для путешествий и активного быта.

Читайте также:

Зато Civic чаще покупают как промежуточный вариант, поэтому владельцы быстрее меняют его на более новые транспортные средства. Хотя компактная модель имеет отличную репутацию, она реже доезжает до рекордных пробегов из-за частой смены хозяев.

