Це не Civic: названо найнадійніший автомобіль Honda

Це не Civic: названо найнадійніший автомобіль Honda

Дата публікації: 22 квітня 2026 17:00
Honda Pilot 2026 року. Фото: autoblog.com

Більшість покупців традиційно вважають Honda Civic еталоном витривалості, проте результати свіжих досліджень свідчать про протилежне. Масштабний аналіз транспортних засобів показав, які саме моделі найчастіше долають позначку пробігу у 400 000 км. Виявилося, що легендарний компактний седан навіть не наблизився до першої позиції у списку довгожителів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor Biscuit.

Лідери витривалості

Аналітична компанія iSeeCars у звіті за 2025 рік виокремила моделі Honda Pilot та Honda Ridgeline як найбільш схильні до величезних пробігів. Саме трирядний сімейний кросовер Pilot очолив список найбільш живучих представників марки. Загалом до загального рейтингу ТОП-25 найбільш витривалих авто світу увійшло пʼять моделей бренду.

Статистика показує, що звичайний автомобіль має лише 4.8% шансів досягти позначки у 400 000 км. Показники Honda перевищують цю цифру майже в чотири рази завдяки продуманим технічним рішенням. Поряд з Pilot та Ridgeline, який отримує високі оцінки надійності протягом 20 років поспіль, відзначені моделі Accord та CR-V.

Секрет успіху

Кросовер Pilot оснащений потужним двигуном об’ємом 3,5 л конфігурації V6 та сучасною 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Така силова установка дозволяє транспортному засобу легко витримувати тривалі поїздки з великим навантаженням. Власники зазвичай розглядають це авто як довгострокову сімейну інвестицію для подорожей та активного побуту.

Читайте також:

Натомість Civic частіше купують як проміжний варіант, тому власники швидше змінюють його на новіші транспортні засоби. Хоча компактна модель має чудову репутацію, вона рідше доїжджає до рекордних пробігів через часту зміну господарів.

Раніше Новини.LIVE писали про практичну Honda Fit з пробігом, яка залишається одним зі стандартів надійності. Попит на цю модель не вщухає навіть попри те, що сегмент малих передньопривідних авто давно поступився місцем компактним кросоверам.

Також читайте, яке вживане авто краще: Honda Civic чи Toyota Corolla. Civic приваблює сміливим дизайном та характером, тоді як Corolla робить ставку на консервативність та стабільність.

Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
