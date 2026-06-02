Лучшие 10-летние автомобили для покупки прямо сейчас

Автомобильный сезон 2016 года стал знаковым периодом, когда ведущие производители активно обновляли собственные модельные линейки, внедряя передовые технологии и инженерные решения. Многие популярные машины прошли через масштабную перезагрузку, что кардинально изменило стандарты практичности и комфорта. Спустя десятилетия эти транспортные средства превратились в отличные варианты для покупки на вторичном рынке. Они предлагают высокую надежность, проверенную временем конструкцию и разумную стоимость владения.

Надежные легковушки

Десятое поколение Honda Civic, дебютировавшее в 2016 году, стало одним из самых амбициозных проектов японской марки. Покупателям предложили новые турбомоторы, кузов хэтчбек, седан или купе, а также фирменный комплекс безопасности Honda Sensing. Базовый 2-литровый двигатель выдает 158 л.с., а 1,5-литровый турбовариант на 174 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,8 с. Автомобиль завоевал титул лучшего компактного авто по критерию долговечности и выгодности содержания.

В том же году существенное обновление прошел и более крупный седан Honda Accord, получив более жесткий кузов, модернизированное шасси и поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto. Покупатели подержанных машин могут выбирать между экономичным мотором 2,4 л на 185 л.с. и мощным 3,5-литровым V6, который выдает 278 л.с. и ускоряет седан до 100 км/ч за 5,7 с. Облегченный алюминиевый капот и улучшенные амортизаторы версии Touring вывели плавность хода на премиальный уровень, за что модель признали одним из лучших семейных авто.

Мощная техника

Полноразмерный пикап Ram 1500 в 2016 году получил усиленную структуру рамы для безопасности и роскошную отделку интерьера высоких комплектаций. Кроме мощного бензинового Hemi V8 объемом 5,7 л, производитель предложил чрезвычайно экономный 3-литровый турбодизель V6 на 240 л.с. Модификация EcoDiesel с 8-ступенчатым автоматом получила титул лучшей покупки в классе благодаря низкому расходу топлива, а самые надежные экземпляры без проблем преодолевают отметку в 480 000 км пробега.

Любителям настоящего драйва стоит обратить внимание на Chevrolet Camaro шестого поколения, который стал значительно легче, меньше и динамичнее предшественника. Инженеры сбросили более 90 кг веса, добавили адаптивную подвеску Magnetic Ride и переработали салон с помощью высококачественных материалов. На выбор доступны экономичный турбомотор мощностью 275 л.с., версия V6 на 335 л.с., а также экстремальный 6,2-литровый V8 SS, который выдает 455 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4 с.

Выносливые SUV

Для поклонников кроссоверов отличным выбором будет Mazda CX-5 первого поколения в его обновлении 2016 года. Этот вариант оснащен надежным 2,5-литровым атмосферным двигателем SkyActiv-G мощностью 184 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Обновление принесло улучшенную шумоизоляцию, модернизированную подвеску, удобные кресла и перенастроенную систему полного привода для большей топливной экономичности. На рынке эти экземпляры стоят заметно дешевле следующей генерации, предлагая образцовое качество интерьера.

Настоящей легендой бездорожья остается рамный внедорожник Toyota 4Runner пятого поколения, под капотом которого установлен выносливый 4-литровый мотор V6 на 270 л.с. в паре с 5-ступенчатым автоматом. Эксперты JD Power оценили его изначальную надежность в высокие 80 баллов из 100. Автомобиль 2016 года не имеет серьезных уязвимостей, предлагает огромный клиренс, систему полного привода и колоссальный запас прочности для тяжелых условий.

