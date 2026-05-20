Немецкие механики советуют эти подержанные автомобили в 2026 году

Ежегодный отчет немецкой ассоциации TÜV остается важным источником информации о долговечности автомобилей на вторичном рынке. В рамках подготовки материалов на 2026 год аналитики изучили результаты 9 500 000 технических осмотров, проведенных в Германии с июля 2024 по июнь 2025 года. Эксперты проверили 216 моделей, впервые массово включив в базу электрический транспорт. Общая статистика оказалась тревожной, так как более 21,5% машин получили отказ из-за опасных дефектов.

Лидеры надежности

Главным победителем общего рейтинга стала компактная Mazda 2. Среди транспортных средств в возрасте два и три года только 2,9% экземпляров имели технические замечания, что является абсолютным рекордом. Японский хэтчбек демонстрирует отличную выносливость и в старших возрастных группах, постоянно находясь ниже среднего уровня аварийности.

В других возрастных сегментах высокие результаты продемонстрировали Volkswagen Golf Sportsvan и Volkswagen T-Roc стали лучшими среди машин в возрасте четыре и пять лет. Кроссовер T-Roc повторил этот успех и в категории шестилетних и семилетних авто. Среди старых транспортных средств лидерами признаны немецкие платформы, в частности Mercedes-Benz B-Class и Volkswagen Touareg.

Отдельную награду за долгосрочное качество среди машин старше 10 лет получил бренд Mercedes-Benz со средним показателем брака 18,5%. Второе место заняла компания Audi с результатом 19,2%, а замыкает тройку самых надежных производителей японская Toyota, которая зафиксировала процент отказов на уровне 22%.

Проблемы электрокаров

В категории подержанного электрического транспорта сформировалась собственная группа лидеров с низким уровнем поломок. Лучшие оценки получили Mini Cooper SE с показателем 3,5%, Audi Q4 e-tron, зафиксировавший 4%, и Fiat 500e с результатом 4,2%. Также хорошую техническую устойчивость продемонстрировали немецкие хэтчбеки Volkswagen ID.3 и ID.4.

Однако некоторые популярные электромобили откровенно разочаровали специалистов низким качеством ходовой части. Упрощенная Dacia Spring получила 13% негативных отзывов, а американская Tesla Model 3 зафиксировала 13,1% брака. Худший результат среди 110 оцененных электрических моделей продемонстрировала Tesla Model Y, уровень аварийности которой достиг 17,3%, что является антирекордом для свежих машин.

Немецкие механики отмечают, что основными дефектами современных электрокаров являются быстрый износ элементов подвески и коррозия тормозных дисков. Тяжелая тяговая батарея создает постоянную повышенную нагрузку на оси автомобиля. Тормозные элементы ржавеют из-за специфики рекуперации, поскольку замедление происходит преимущественно с помощью электродвигателя. Для профилактики водителям советуют периодически интенсивно нажимать на педаль тормоза во время движения.

Главные аутсайдеры

С увеличением возраста состояние техники стремительно ухудшается, что подтверждают суровые цифры официальных отчетов. После одиннадцати лет эксплуатации проблемы обнаруживают у 22,9% машин, а среди пятнадцатилетних авто негативное решение получает почти каждая третья единица. Каждый год специалисты списывают около 12 000 машин, причем 90% из них имеют возраст более 10 лет.

В список самых больших неудачников попали даже премиальные модели, которые традиционно считались эталонами прочности. Автомобили BMW 5 и 6 серий дважды закрывали рейтинги в своих возрастных группах. Кроссовер Dacia Duster занял последние места среди шестилетних и одиннадцатилетних машин, а популярный французский хэтчбек Renault Clio признан самым слабым среди самых старых транспортных средств.

