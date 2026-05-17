Рейтинг самых ржавых автомобилей

Ржавая подвеска. Фото: reddit.com

Устойчивость кузова к коррозии часто определяет срок эксплуатации транспортного средства независимо от надежности его силовых агрегатов. Шведские эксперты провели масштабное исследование более 500 автомобилей, чтобы выявить наиболее уязвимые к ржавчине марки и модели. Результаты тестирования демонстрируют существенную пропасть качества защиты между европейскими премиальными брендами и массовым японским автопромом.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Шведский рейтинг

Масштабное исследование защитных свойств металла проводится уже более 30 лет в суровых условиях Скандинавии. Авторитетный шведский журнал Vi Bilägare в сотрудничестве со специализированной лабораторией Rostskyddsmetoder анализирует состояние машин с помощью профессиональных эндоскопов. Эксперты изучают закрытые профили, качество мастик и состояние дренажных систем, куда не может заглянуть обычный покупатель.

Специалисты оценивают химические покрытия и прогнозируют, насколько долго заводские воски будут оставаться эластичными. Они определяют время, через которое консервация начнет трескаться и пропускать влагу к металлу. Сейчас средний показатель надежности для современных производителей составляет 3,1 балла из 5 возможных, что свидетельствует о смешанных результатах в индустрии.

Лучшие бренды

Самый высокий уровень сопротивляемости коррозии демонстрируют марки, которые используют технологию гальванического цинкования и качественное наполнение полостей воском. Абсолютным лидером рейтинга стал бренд Porsche, получив максимальные 5 баллов за безупречную защиту кузова. Высокие оценки также заслужили автомобили Jaguar и китайский бренд Nio, которые не экономят на антикоррозийных материалах.

Немецкие гиганты BMW и Audi традиционно удерживают позиции выше среднего уровня благодаря качественным лакокрасочным покрытиям. Их методы консервации обеспечивают длительную стойкость даже при механических повреждениях внешнего слоя. Список самых надежных марок по версии исследователей выглядит так:

Porsche Jaguar Nio BMW Audi Мини Mercedes

Антигерои рынка

На противоположной стороне рейтинга оказались преимущественно японские производители и отдельные бюджетные европейские марки. Худший результат в общем зачете продемонстрировала Honda с показателем всего 1,8 балла. Такие популярные имена как Toyota, Ford, Subaru и Suzuki также получили низкие оценки из-за недостаточной защиты внутренних элементов конструкции.

Проблема многих азиатских брендов заключается в чрезмерной вере в химические подложки на этапе лакировки, тогда как европейцы ставят на классическое цинкование. Это делает металл уязвимым к повреждениям и быстрому разрушению во влажном климате. В перечень наименее устойчивых марок попали:

Honda Suzuki Subaru Mitsubishi Fiat Тойота Ford

Уязвимые модели

Анализ автомобилей в возрасте от 15 до 20 лет выявил настоящие провалы в защите определенных серийных образцов. Оценку 1 балл по шкале устойчивости получили машины, где коррозия критически быстро поражает силовые элементы, подножки и лонжероны. Это делает такие подержанные авто опасными для пассажиров из-за потери жесткости кузова во время возможных аварий.

В список наиболее проблемных моделей с минимальным баллом вошли:

Alfa Romeo 159 (2006) Fiat Doblo (2003) Jeep Cherokee (2012-2015) Peugeot 1007 (2005) Peugeot 4007 (2008) Subaru Legacy (2003-2004) Toyota Aygo (2005-2013)

Причины разрушения

Эксперты отмечают, что современные конструктивные решения часто способствуют накоплению влаги в скрытых местах. Пластиковые накладки и войлочные шумоизоляционные вставки становятся настоящими очагами развития ржавчины. Вода задерживается под декоративными элементами, что приводит к сквозной коррозии задолго до появления первых внешних признаков на лаке.

Для продления срока службы кузова владельцам японских машин советуют проводить дополнительную обработку антикоррозийными препаратами. Только тщательная консервация закрытых профилей с демонтажем пластиковых ослонов позволяет избежать преждевременного разрушения металла.

