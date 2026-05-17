Рейтинг найбільш іржавих автомобілів

Іржава підвіска. Фото: reddit.com

Стійкість кузова до корозії часто визначає термін експлуатації транспортного засобу незалежно від надійності його силових агрегатів. Шведські експерти провели масштабне дослідження понад 500 автомобілів, щоб виявити найбільш вразливі до іржі марки та моделі. Результати тестування демонструють суттєву прірву якості захисту між європейськими преміальними брендами та масовим японським автопромом.

Шведський рейтинг

Масштабне дослідження захисних властивостей металу проводиться вже понад 30 років у суворих умовах Скандинавії. Авторитетний шведський журнал Vi Bilägare у співпраці зі спеціалізованою лабораторією Rostskyddsmetoder аналізує стан машин за допомогою професійних ендоскопів. Експерти вивчають закриті профілі, якість мастик та стан дренажних систем, куди не може зазирнути звичайний покупець.

Фахівці оцінюють хімічні покриття та прогнозують, наскільки довго заводські воски залишатимуться еластичними. Вони визначають час, через який консервація почне тріскатися та пропускати вологу до металу. Наразі середній показник надійності для сучасних виробників складає 3,1 бала з 5 можливих, що свідчить про змішані результати в індустрії.

Найкращі бренди

Найвищий рівень опірності корозії демонструють марки, які використовують технологію гальванічного цинкування та якісне наповнення порожнин воском. Абсолютним лідером рейтингу став бренд Porsche, отримавши максимальні 5 балів за бездоганний захист кузова. Високі оцінки також заслужили автомобілі Jaguar та китайський бренд Nio, які не економлять на антикорозійних матеріалах.

Німецькі гіганти BMW та Audi традиційно утримують позиції вище середнього рівня завдяки якісним лакофарбовим покриттям. Їхні методи консервації забезпечують тривалу стійкість навіть за умови механічних пошкоджень зовнішнього шару. Список найнадійніших марок за версією дослідників виглядає так:

Porsche Jaguar Nio BMW Audi Mini Mercedes

Антигерої ринку

На протилежному боці рейтингу опинилися переважно японські виробники та окремі бюджетні європейські марки. Найгірший результат у загальному заліку продемонструвала Honda з показником лише 1,8 бала. Такі популярні імена як Toyota, Ford, Subaru та Suzuki також отримали низькі оцінки через недостатній захист внутрішніх елементів конструкції.

Проблема багатьох азійських брендів полягає у надмірній вірі в хімічні підклади на етапі лакування, тоді як європейці ставлять на класичне цинкування. Це робить метал вразливим до пошкоджень та швидкого руйнування у вологому кліматі. До переліку найменш стійких марок потрапили:

Honda Suzuki Subaru Mitsubishi Fiat Toyota Ford

Вразливі моделі

Аналіз автомобілів віком від 15 до 20 років виявив справжні провали у захисті певних серійних зразків. Оцінку 1 бал за шкалою стійкості отримали машини, де корозія критично швидко вражає силові елементи, підніжки та лонжерони. Це робить такі вживані авто небезпечними для пасажирів через втрату жорсткості кузова під час можливих аварій.

До списку найбільш проблемних моделей з мінімальним балом увійшли:

Alfa Romeo 159 (2006) Fiat Doblo (2003) Jeep Cherokee (2012–2015) Peugeot 1007 (2005) Peugeot 4007 (2008) Subaru Legacy (2003–2004) Toyota Aygo (2005–2013)

Причини руйнування

Експерти зазначають, що сучасні конструктивні рішення часто сприяють накопиченню вологи у прихованих місцях. Пластикові накладки та повстяні шумоізоляційні вставки стають справжніми осередками розвитку іржі. Вода затримується під декоративними елементами, що призводить до наскрізної корозії задовго до появи перших зовнішніх ознак на лаку.

Для подовження терміну служби кузова власникам японських машин радять проводити додаткову обробку антикорозійними препаратами. Тільки ретельна консервація закритих профілів з демонтажем пластикових ослонів дозволяє уникнути передчасного руйнування металу.

