Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які автомобілі не іржавіють десятиріччями

Які автомобілі не іржавіють десятиріччями

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:22
Авто з вічним кузовом: моделі, які не іржавіють
2010 Volvo S80 Фото: motortrend.com

Проблема корозії залишається однією з найбільших загроз для тривалої експлуатації транспортних засобів. Хоча в автомобільній індустрії не існує повністю незнищенних матеріалів, деякі виробники спромоглися створити моделі з максимальною стійкістю до зовнішніх впливів. Фахівці виокремили автомобілі, чиї кузови зберігають цілісність щонайменше протягом перших 15 років використання.

Про це написала "Твоя машина".

Реклама
Читайте також:

Еталонні седани

Лідером довговічності тривалий час вважалися моделі Audi 100 та її наступниця A6, випущені до 1997 року. Секрет їхньої витривалості полягав у застосуванні оцинкованого металу, що забезпечило надійний бар'єр проти іржі. Навіть через десятиліття багато таких екземплярів на дорогах не мають видимих ознак руйнування кузовних елементів.

Аналогічну репутацію заслужив шведський седан Volvo S80, що виготовлявся з 1998 по 2016 рік. Виробник поєднав використання високоякісної сталі з процесами фосфатування та нанесення цинкового шару.

Не менш ефективний підхід продемонструвала японська Toyota Camry XV30 (2001–2005). Замість традиційної оцинковки розробники використали унікальний сплав сталі та воскову мастику для герметизації внутрішніх порожнин, що дозволило захистити вразливі частини автомобіля від агресивного середовища.

Також читайте:

Кращі вживані автомобілі, які стійкі до корозії

Як легко та швидко прибрати іржаві плями на хромованих деталях авто

Масовий сегмент

Показовим прикладом стійкості серед кросоверів стало друге покоління Honda CR-V (моделі 2005 року). Окрім загальної надійності технічних вузлів, цей автомобіль отримав спеціальну технологію зварювання. У поєднанні з якісними сортами сталі це забезпечило транспортному засобу неймовірно високий рівень антикорозійного захисту для свого класу. Такі інженерні рішення дозволили моделі CR-V залишатися популярною на вторинному ринку саме завдяки збереженому стану металу.

Замикає перелік представник бюджетного сегмента Opel Insignia, випущений після 2008 року. Ця модель здивувала експертів застосуванням подвійного шару фарби. Таке покриття дозволило ефективно захистити від іржі навіть важкодоступні місця кузова, що зазвичай є рідкістю для автомобілів масового ринку. Використання подібних технологій підтверджує, що при належному підході виробника до обробки металу, автомобіль здатний успішно протистояти корозії протягом багатьох років інтенсивної експлуатації.

авто поради автомобіль Honda Audi Toyota іржа Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації