Авто з вічним кузовом: моделі, які не іржавіють

Проблема корозії залишається однією з найбільших загроз для тривалої експлуатації транспортних засобів. Хоча в автомобільній індустрії не існує повністю незнищенних матеріалів, деякі виробники спромоглися створити моделі з максимальною стійкістю до зовнішніх впливів. Фахівці виокремили автомобілі, чиї кузови зберігають цілісність щонайменше протягом перших 15 років використання.

Еталонні седани

Лідером довговічності тривалий час вважалися моделі Audi 100 та її наступниця A6, випущені до 1997 року. Секрет їхньої витривалості полягав у застосуванні оцинкованого металу, що забезпечило надійний бар'єр проти іржі. Навіть через десятиліття багато таких екземплярів на дорогах не мають видимих ознак руйнування кузовних елементів.

Аналогічну репутацію заслужив шведський седан Volvo S80, що виготовлявся з 1998 по 2016 рік. Виробник поєднав використання високоякісної сталі з процесами фосфатування та нанесення цинкового шару.

Не менш ефективний підхід продемонструвала японська Toyota Camry XV30 (2001–2005). Замість традиційної оцинковки розробники використали унікальний сплав сталі та воскову мастику для герметизації внутрішніх порожнин, що дозволило захистити вразливі частини автомобіля від агресивного середовища.

Масовий сегмент

Показовим прикладом стійкості серед кросоверів стало друге покоління Honda CR-V (моделі 2005 року). Окрім загальної надійності технічних вузлів, цей автомобіль отримав спеціальну технологію зварювання. У поєднанні з якісними сортами сталі це забезпечило транспортному засобу неймовірно високий рівень антикорозійного захисту для свого класу. Такі інженерні рішення дозволили моделі CR-V залишатися популярною на вторинному ринку саме завдяки збереженому стану металу.

Замикає перелік представник бюджетного сегмента Opel Insignia, випущений після 2008 року. Ця модель здивувала експертів застосуванням подвійного шару фарби. Таке покриття дозволило ефективно захистити від іржі навіть важкодоступні місця кузова, що зазвичай є рідкістю для автомобілів масового ринку. Використання подібних технологій підтверджує, що при належному підході виробника до обробки металу, автомобіль здатний успішно протистояти корозії протягом багатьох років інтенсивної експлуатації.