Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие автомобили не ржавеют десятилетиями

Какие автомобили не ржавеют десятилетиями

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 14:22
Авто с вечным кузовом: модели, которые не ржавеют
2010 Volvo S80 Фото: motortrend.com

Проблема коррозии остается одной из самых больших угроз для длительной эксплуатации транспортных средств. Хотя в автомобильной индустрии не существует полностью неуничтожимых материалов, некоторые производители смогли создать модели с максимальной устойчивостью к внешним воздействиям. Специалисты выделили автомобили, чьи кузова сохраняют целостность как минимум в течение первых 15 лет использования.

Об этом написала "Твоя машина".

Реклама
Читайте также:

Эталонные седаны

Лидером долговечности долгое время считались модели Audi 100 и ее преемница A6, выпущенные до 1997 года. Секрет их выносливости заключался в применении оцинкованного металла, что обеспечило надежный барьер против ржавчины. Даже спустя десятилетия многие такие экземпляры на дорогах не имеют видимых признаков разрушения кузовных элементов.

Аналогичную репутацию заслужил шведский седан Volvo S80, производившийся с 1998 по 2016 год. Производитель совместил использование высококачественной стали с процессами фосфатирования и нанесения цинкового слоя.

Не менее эффективный подход продемонстрировала японская Toyota Camry XV30 (2001-2005). Вместо традиционной оцинковки разработчики использовали уникальный сплав стали и восковую мастику для герметизации внутренних полостей, что позволило защитить уязвимые части автомобиля от агрессивной среды.

Также читайте:

Лучшие подержанные автомобили, которые устойчивы к коррозии

Как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях авто

Массовый сегмент

Показательным примером устойчивости среди кроссоверов стало второе поколение Honda CR-V (модели 2005 года). Кроме общей надежности технических узлов, этот автомобиль получил специальную технологию сварки. В сочетании с качественными сортами стали это обеспечило транспортному средству невероятно высокий уровень антикоррозионной защиты для своего класса. Такие инженерные решения позволили модели CR-V оставаться популярной на вторичном рынке именно благодаря сохраненному состоянию металла.

Замыкает перечень представитель бюджетного сегмента Opel Insignia, выпущенный после 2008 года. Эта модель удивила экспертов применением двойного слоя краски. Такое покрытие позволило эффективно защитить от ржавчины даже труднодоступные места кузова, что обычно является редкостью для автомобилей массового рынка. Использование подобных технологий подтверждает, что при должном подходе производителя к обработке металла, автомобиль способен успешно противостоять коррозии на протяжении многих лет интенсивной эксплуатации.

авто советы автомобиль Honda Audi Toyota ржавчина Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации