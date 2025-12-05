Видео
Какие популярные авто быстрее разрушаются от ржавчины

Дата публикации 5 декабря 2025 06:45
Какие авто ржавеют быстрее других: исследование
Ржавое авто. Фото: endurancewarranty.com

Ржавчина остается главным врагом подержанных автомобилей: как показывает новое исследование, некоторые модели демонстрируют критически слабую защиту кузова и склонность к коррозии уже после нескольких лет эксплуатации. Специалисты назвали конкретные модели, которые водителям стоит обходить стороной или тщательно проверять на скрытую коррозию перед покупкой.

Об этом написал Interia.

Почему ржавеют авто

Исследование, проведенное шведским автомобильным журналом Vi Bilägare в сотрудничестве с компанией Rostskyddsmetoder, выявило, какие автомобили имеют самую слабую защиту от коррозии. Благодаря многолетнему опыту (с 1989 года), скандинавские эксперты, которые хорошо знают о влиянии холодных зим и соли, определили главных аутсайдеров рынка.

Японские производители часто полагаются на грунтовку и химические защитные средства на этапе покраски кузова. Это контрастирует с подходом европейских автогигантов, которые чаще используют классическое гальваническое цинкование и заполнение закрытых профилей воском. Цинк обеспечивает лучшую долгосрочную защиту, в том числе от механических повреждений.

Лучшие подержанные автомобили, устойчивые к коррозии

Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто

Авто с самой слабой защитой

Среди производителей, получивших самые низкие оценки (ниже 2,3 балла из 5 возможных) за антикоррозийную защиту, фигурируют:

  • Honda (самый низкий балл в рейтинге — 1,8).
  • Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Fiat, DS, Hongqi, Lynk&Co и Range Rover (2).
  • Toyota, Ford (2,2).

Хотя Mazda демонстрирует заметное улучшение защиты в новых моделях, ее средний балл (2,3) все еще остается ниже среднего показателя по рынку (3,1).

Бренды с оценкой ниже средней

  • Volvo (3)
  • Alfa Romeo (3)
  • Kia/Hyundai (2,9)
  • Peugeot (2,6)
  • Opel (2,6)

Лучшая защита

Для сравнения, производители, которые получили самые высокие оценки за защиту от коррозии (от 4 баллов):

  • Porsche (5)
  • Jaguar (4,7)
  • Nio (4,5)
  • BMW (4,1)
  • Audi (4)

Эксперты отмечают, что в новых автомобилях проблема часто усугубляется из-за использования пластиковых накладок и войлочных шумоизоляционных материалов, которые накапливают и удерживают влагу, становясь рассадником ржавчины. Именно поэтому владельцам автомобилей из зоны риска, особенно японских, рекомендуют проводить дополнительную антикоррозийную обработку.

рейтинг авто проблемы советы автомобиль ржавчина
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
