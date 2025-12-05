Які авто іржавіють швидше за інші: дослідження

Іржаве авто. Фото: endurancewarranty.com

Іржа залишається головним ворогом вживаних автомобілів: як показує нове дослідження, деякі моделі демонструють критично слабкий захист кузова та схильність до корозії вже після кількох років експлуатації. Фахівці назвали конкретні моделі, які водіям варто оминати або ретельно перевіряти на приховану корозію перед покупкою.

Про це написав Interia.

Реклама

Читайте також:

Чому іржавіють авто

Дослідження, проведене шведським автомобільним журналом Vi Bilägare у співпраці з компанією Rostskyddsmetoder, виявило, які автомобілі мають найслабший захист від корозії. Завдяки багаторічному досвіду (з 1989 року), скандинавські експерти, які добре знають про вплив холодних зим та солі, визначили головних аутсайдерів ринку.

Японські виробники часто покладаються на підґрунтя та хімічні захисні засоби на етапі фарбування кузова. Це контрастує з підходом європейських автогігантів, які частіше використовують класичне гальванічне цинкування та заповнення закритих профілів воском. Цинк забезпечує кращий довгостроковий захист, зокрема від механічних пошкоджень.

Також читайте:

Кращі вживані автомобілі, стійкі до корозії

Як швидко і без зварювання закрити проіржавілі пороги в авто

Авто з найслабшим захистом

Серед виробників, які отримали найнижчі оцінки (нижче 2,3 бала з 5 можливих) за антикорозійний захист, фігурують:

Honda (найнижчий бал у рейтингу — 1,8).

(найнижчий бал у рейтингу — 1,8). Subaru , Suzuki , Mitsubishi , Fiat , DS , Hongqi , Lynk&Co та Range Rover (2).

, , , , , , та (2). Toyota, Ford (2,2).

Хоча Mazda демонструє помітне покращення захисту в нових моделях, її середній бал (2,3) все ще залишається нижче середнього показника по ринку (3,1).

Бренди з оцінкою нижче середньої

Volvo (3)

(3) Alfa Romeo (3)

(3) Kia/Hyundai (2,9)

(2,9) Peugeot (2,6)

(2,6) Opel (2,6)

Найкращий захист

Для порівняння, виробники, які отримали найвищі оцінки за захист від корозії (від 4 баллов):

Porsche (5)

(5) Jaguar (4,7)

(4,7) Nio (4,5)

(4,5) BMW (4,1)

(4,1) Audi (4)

Експерти наголошують, що в новіших автомобілях проблема часто посилюється через використання пластикових накладок та повстяних шумоізоляційних матеріалів, які накопичують та утримують вологу, стаючи розсадником іржі. Саме тому власникам автомобілів з зони ризику, особливо японських, рекомендують проводити додаткову антикорозійну обробку.