Німецькі механіки радять ці вживані автомобілі у 2026 році

Щорічний звіт німецької асоціації TÜV залишається важливим джерелом інформації про довговічність автомобілів на вторинному ринку. У рамках підготовки матеріалів на 2026 рік аналітики вивчили результати 9 500 000 технічних оглядів, проведених у Німеччині з липня 2024 по червень 2025 року. Експерти перевірили 216 моделей, вперше масово включивши до бази електричний транспорт. Загальна статистика виявилася тривожною, позаяк понад 21,5% машин отримали відмову через небезпечні дефекти.

Лідери надійності

Головним переможцем загального рейтингу стала компактна Mazda 2. Серед транспортних засобів віком два та три роки лише 2,9% примірників мали технічні зауваження, що є абсолютним рекордом. Японський хетчбек демонструє відмінну витривалість і в старших вікових групах, постійно перебуваючи нижче середнього рівня аварійності.

У інших вікових сегментах високі результати продемонстрували Volkswagen Golf Sportsvan та Volkswagen T-Roc стали найкращими серед машин віком чотири та п'ять років. Кросовер T-Roc повторив цей успіх і в категорії шестирічних та семирічних авто. Серед старіших транспортних засобів лідерами визнано німецькі платформи, зокрема Mercedes-Benz B-Class та Volkswagen Touareg.

Окрему нагороду за довгострокову якість серед машин віком понад 10 років отримав бренд Mercedes-Benz з середнім показником браку 18,5%. Другу сходинку посіла компанія Audi з результатом 19,2%, а замикає трійку найнадійніших виробників японська Toyota, яка зафіксувала відсоток відмов на рівні 22%.

Проблеми електрокарів

У категорії вживаного електричного транспорту сформувалася власна група лідерів з низьким рівнем поломок. Найкращі оцінки отримали Mini Cooper SE з показником 3,5%, Audi Q4 e-tron, що зафіксував 4%, та Fiat 500e з результатом 4,2%. Також хорошу технічну стійкість продемонстрували німецькі хетчбеки Volkswagen ID.3 та ID.4.

Проте деякі популярні електромобілі відверто розчарували фахівців низькою якістю ходової частини. Спрощена Dacia Spring отримала 13% негативних відгуків, а американська Tesla Model 3 зафіксувала 13,1% браку. Найгірший результат серед 110 оцінених електричних моделей продемонструвала Tesla Model Y, рівень аварійності якої сягнув 17,3%, що є антирекордом для свіжих машин.

Німецькі механіки зазначають, що основними дефектами сучасних електрокарів є швидке зношування елементів підвіски та корозія гальмівних дисків. Важка тягова батарея створює постійне підвищене навантаження на осі автомобіля. Гальмівні елементи іржавіють через специфіку рекуперації, позаяк уповільнення відбувається переважно за допомогою електродвигуна. Для профілактики водіям радять періодично інтенсивно натискати на педаль гальма під час руху.

Головні аутсайдери

Зі збільшенням віку стан техніки стрімко погіршується, що підтверджують суворі цифри офіційних звітів. Після одинадцяти років експлуатації проблеми виявляють у 22,9% машин, а серед п'ятнадцятирічних авто негативне рішення отримує майже кожна третя одиниця. Щороку фахівці списують близько 12 000 машин, причому 90% з них мають вік понад 10 років.

До списку найбільших невдах потрапили навіть преміальні моделі, які традиційно вважалися еталонами міцності. Автомобілі BMW 5 та 6 серій двічі закривали рейтинги у своїх вікових групах. Кросовер Dacia Duster посів останні місця серед шестирічних та одинадцятирічних машин, а популярний французький хетчбек Renault Clio визнано найслабшим серед найстаріших транспортних засобів.

