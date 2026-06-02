Найкращі 10-річні автомобілі для купівлі прямо зараз

Toyota 4Runner 2016 року. Фото: Toyota

Автомобільний сезон 2016 року став знаковим періодом, коли провідні виробники активно оновлювали власні модельні лінійки, впроваджуючи передові технології та інженерні рішення. Багато популярних машин пройшли через масштабне перезавантаження, що кардинально змінило стандарти практичності та комфорту. Через десятиліття ці транспортні засоби перетворилися на чудові варіанти для купівлі на вторинному ринку. Вони пропонують високу надійність, перевірену часом конструкцію та розумну вартість володіння.

Надійні легковики

Десяте покоління Honda Civic, що дебютувало у 2016 році, стало одним з найамбітніших проєктів японської марки. Покупцям запропонували нові турбомотори, кузов хетчбек, седан або купе, а також фірмовий комплекс безпеки Honda Sensing. Базовий 2-літровий двигун видає 158 к.с., а 1,5-літровий турбоваріант на 174 к.с. забезпечує розгін до 100 км/год за 6,8 с. Автомобіль завоював титул найкращого компактного авто за критерієм довговічності та вигідності утримання.

Того ж року суттєве оновлення пройшов і більший седан Honda Accord, отримавши жорсткіший кузов, модернізоване шасі та підтримку систем Apple CarPlay й Android Auto. Покупці вживаних машин можуть обирати між економічним мотором 2,4 л на 185 к.с. та потужним 3,5-літровим V6, який видає 278 к.с. і прискорює седан до 100 км/год за 5,7 с. Полегшений алюмінієвий капот та покращені амортизатори версії Touring вивели плавність ходу на преміальний рівень, за що модель визнали одним з найкращих сімейних авто.

Потужна техніка

Повнорозмірний пікап Ram 1500 у 2016 році отримав посилену структуру рами для безпеки та розкішне оздоблення інтер'єру високих комплектацій. Окрім потужного бензинового Hemi V8 об'ємом 5,7 л, виробник запропонував надзвичайно економний 3-літровий турбодизель V6 на 240 к.с. Модифікація EcoDiesel з 8-ступеневим автоматом отримала титул найкращої покупки у класі завдяки низькій витраті пального, а найнадійніші екземпляри без проблем долають відмітку у 480 000 км пробігу.

Любителям справжнього драйву варто звернути увагу на Chevrolet Camaro шостого покоління, який став значно легшим, меншим та динамічнішим за попередника. Інженери скинули понад 90 кг ваги, додали адаптивну підвіску Magnetic Ride та переробили салон за допомогою високоякісних матеріалів. На вибір доступні економічний турбомотор потужністю 275 к.с., версія V6 на 335 к.с., а також екстремальний 6,2-літровий V8 SS, який видає 455 к.с. та забезпечує розгін до 100 км/год за 4 с.

Витривалі SUV

Для шанувальників кросоверів чудовим вибором буде Mazda CX-5 першого покоління в його оновленні 2016 року. Цей варіант оснащений надійним 2,5-літровим атмосферним двигуном SkyActiv-G потужністю 184 к.с. та 6-ступеневим автоматом. Оновлення принесло покращену шумоізоляцію, модернізовану підвіску, зручніші крісла та переналаштовану систему повного приводу для більшої паливної економічності. На ринку ці екземпляри коштують помітно дешевше за наступну генерацію, пропонуючи зразкову якість інтер'єру.

Справжньою легендою бездоріжжя залишається рамний позашляховик Toyota 4Runner п'ятого покоління, під капотом якого встановлено витривалий 4-літровий мотор V6 на 270 к.с. у парі з 5-ступеневим автоматом. Експерти JD Power оцінили його початкову надійність у високі 80 балів зі 100. Автомобіль 2016 року не має серйозних вразливостей, пропонує величезний кліренс, систему повного приводу та колосальний запас міцності для важких умов.

