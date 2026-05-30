Яке покоління Renault Megane з пробігом варто купити у 2026 році

Французьке сімейство автомобілів Renault Megane за 30 років своєї історії пройшло складну технічну еволюцію від простої міської класики до сучасного електричного кросовера. На вторинному ринку України ця модель утримує статус одного з найпопулярніших та найбажаніших варіантів у різних цінових категоріях. Покупцям доступний величезний вибір модифікацій, проте надійність та доцільність придбання суттєво відрізняються залежно від року випуску.

Старші покоління

Перша генерація моделі, що випускалася з 1995 по 2002 рік, приваблює максимально простими та майже вічними 8-клапанними бензиновими атмосферниками об'ємом 1.4 л, 1,6 л та 2 л. Проте сьогодні ці машини практично втратили ринкову актуальність через поважний вік та низьку корозійну стійкість металу кузова. Знайти живий екземпляр за 2000–3000 доларів вкрай важко, позаяк більшість авто страждають від руйнування бортової проводки та наскрізної іржі арок.

Друге покоління здійснило візуальний переворот своїм епатажним рубаним дизайном та масовим впровадженням ключ-карти замість звичайного замка запалювання. Модель отримала легендарний та дуже економний 1,5-літровий турбодизель серії K9K із середньою витратою палива близько 5 л/100 км, а також надійний бензиновий мотор 1,6 л під встановлення ГБО. Головним болем власників є вередлива паливна система Delphi та часті збої електрики. Купувати таку машину за 3000–5000 доларів варто лише в рестайлінгу після 2006 року випуску.

Народні хіти

Справжнім бестселером українського вживаного ринку залишається Renault Megane третього покоління. Французькі інженери провели масштабну роботу над помилками, замінивши делікатні компоненти дизеля K9K на витривалі паливні системи від Bosch та Continental. Автомобілі цієї лінійки пропонують зразкову стійкість до іржі та витривалу комфортну підвіску. Це найкращий вибір у бюджеті до 8000–9000 доларів, де ідеальним варіантом є дизельна версія потужністю 110 к.с. на 6-ступеневій механіці.

Четверта генерація моделі отримала преміальний дизайн з фірмовими С-подібними світлодіодними вогнями та вертикальним планшетом у салоні. В лінійці з'явився сучасний 1,3-літровий бензиновий турбомотор, створений спільно з Daimler, а замість варіаторів Jatco почав застосовуватися робот EDC від Getrag. Машина є вкрай актуальною за ціною 13 000–15 000 доларів, проте роботизована трансмісія вимагає обов'язкової комп'ютерної діагностики зчеплення перед оформленням угоди.

Електричне майбутнє

П'яте покоління Renault Megane E-Tech повністю змінило філософію, перетворившись на виключно електричний крос-хетчбек на новітній архітектурі CMF-EV. Електрокар пропонує потужність від 130 до 220 к.с. та батареї місткістю 40 або 60 кВт-год, які забезпечують реальний запас ходу в межах 300–400 км відповідно.

Проте через специфічне розташування елементів живлення в підлозі салон став помітно тіснішим на задньому ряду сидінь. З огляду на високу вартість в межах 20 000–22 000 доларів, цей варіант підходить переважно для міської їзди, позаяк він повністю втратив колишню практичність та утилітарність класичних універсалів.

